Índia Magnata indiano organiza casamento comunitário e presenteia noivos com joias, dinheiro e mantimentos Celebração feita por Mukesh Ambani faz parte dos eventos que antecedem cerimônia de seu filho mais novo; bilionário é conhecido por festas extravagantes, que já contaram com shows da Rihanna e Beyoncé

O homem mais rico da Ásia, o indiano Mukesh Ambani, de 67 anos, deu início às celebrações do casamento do seu filho, nesta terça-feira.

Mas, para além das festas exuberantes que ocorreram no pré-casamento de seu filho Anant, o magnata organizou ainda um casamento comunitário para 52 casais desfavorecidos — com direito a presentes — na cidade de Navi Mumbai.

O magnata é presidente da Reliance Industries, a maior empresa indiana com capitalização bolsista, e juntou-se à sua família para a cerimônia com cerca de 800 convidados nas instalações da empresa.

Cada casal recebeu joias de casamento em ouro e prata, US$ 1,2 mil (cerca de R$ 6,8 mil) em dinheiro e mantimentos "suficientes para um ano", declarou a empresa, o que mostra o "empenhamento da família Ambani no bem-estar social e no apoio à comunidade".

O texto acrescentou ainda que "a família está empenhada em continuar apoiando centenas de outros casamentos deste gênero em todo o país".

— O dia de hoje marca o início das festividades do casamento dos nossos filhos Anant e Radhika — disse Nita Ambani, a mulher do bilionário, aos jornalistas no local do casamento. — Como mãe, enche-me de felicidade testemunhar os casamentos aqui hoje... Rezo a Deus pela sua felicidade e bem-estar ao longo das suas vidas.

O filho mais novo de Ambani, Anant, e a sua noiva Radhika Merchant, ambos de 29 anos, casarão em uma cerimônia hindu de três dias em Mumbai, a capital financeira da Índia, a partir de 12 de julho.

Mas as celebrações da união começaram ainda em fevereiro, com a organização de dois eventos pré-casamento extremamente luxuosos.

A primeira foi uma noite de gala que durou três dias para mais de 1.500 convidados no estado de Gujarate.

Na festa, a cantora Rihanna fez o seu primeiro show desde o Superbowl do ano passado para convidados que incluíam o fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, e a filha do ex-presidente dos EUA Donald Trump, Ivanka.

A segunda foi realizada em junho e ocorreu em um cruzeiro de quatro dias pelo Mediterrâneo, onde a cantora Katy Perry se apresentou em um baile de máscaras em um castelo francês em Cannes.

O grupo Backstreet Boys, o rapper americano Pitbull e o tenor italiano Andrea Bocelli também animaram o evento.

Outras festas extravagantes

O bilionário já demonstrou não ser avesso à organização de casamentos extravagantes e caros — mas ao contrário. Ambani já realizou o casamento mais caro na Índia para a sua filha em 2018, que ele alega ter custado US$ 100 milhões (cerca de R$ 569 milhões) e que contou com participação da cantora americana Beyonce.

A Índia, o país mais populoso do mundo, é uma das economias em crescimento mais rápido do planeta, mas, apesar dos enormes avanços, enfrenta uma crise de emprego à altura. No ano passado, a Índia foi classificada em 111º lugar entre 125 países no relatório do Índice Global da Fome, uma medida revista pelos pares e calculada por agências europeias de ajuda humanitária.

Além disso, muitos casais enfrentam uma intensa pressão social para organizarem um casamento caro, o que por vezes acaba levando à acumulação de dívidas.

Quem é Mukesh Ambani?

Além de presidente da Reliance Industries, Ambani é a décima pessoa mais rica do mundo, de acordo com a lista de bilionários da Forbes, com um patrimônio superior a US$ 116 bilhões

Com 27 andares e templo hindu: Clã de pré-casamento na Índia mora em imóvel mais caro do mundo; veja fotos

Herdou do pai uma próspera empresa industrial que abrange petróleo, gás e produtos petroquímicos e transformou-a em uma gigante empresarial com interesses lucrativos no varejo, nas telecomunicações e em uma equipe de críquete da Primeira Liga Indiana.

As parcerias da Reliance com marcas de moda de renome, como a Burberry, Armani e Jimmy Choo, ajudaram o conglomerado a satisfazer a crescente procura da classe média indiana por produtos de luxo.

Negócios de família: Magnata que deu festa com ícones na Índia brigou para controlar império do pai e 'quebrou' negócio do irmão

A casa da família Ambani, Antilia, um arranha-céus de 27 andares, cuja construção terá custado bilhões de dólares e que conta com uma equipe permanente de 600 empregados, é um dos pontos de referência mais importantes de Bombaim. Após a sua conclusão, em 2010, foi criticado pela escritora Arundhati Roy e outros por ilustrar claramente o grande fosso entre a elite empresarial indiana e as multidões pobres.

