Maior apreensão de cigarros contrabandeados do País é feita pela Polícia em SP

A- A+

A Polícia Federal e a Policia Militar de São Paulo realizaram na manhã deste sábado, 13, a apreensão de 11,8 milhões de cigarros contrabandeados - o equivalente a 20 carretas lotadas.

De acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, trata-se da maior apreensão desse tipo de produto já registrada no país



Os maços foram encontrados em um imóvel na Rua Junqueira Freire, na região central da capital paulista, e avaliados em R$ 6 milhões.





Segundo o governo do Estado, policiais militares realizavam patrulhamento na região e foram acionados para atender a um chamado referente a várias pessoas tentando entrar em um galpão com um caminhão sem placa. Quando a equipe chegou ao local, porém, o bando havia fugido.



Com o apoio de policiais federais, os militares localizaram um homem identificado como proprietário do galpão, que teria sido pago para receber a carga contrabandeada, e prenderam o suspeito



A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal, que investigará os demais envolvidos no crime. O homem detido responderá em liberdade por descaminho e contrabando. Todas as caixas foram apreendidas para incineração.

Veja também

Economia Polônia aumentará gastos com Defesa para 5% do PIB, diz ministro