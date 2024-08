A- A+

Mais de metade da população mundial consome níveis inadequados de vários micronutrientes essenciais à saúde, incluindo minerais como cálcio e ferro, e vitaminas C e E.



A conclusão é de um novo estudo realizado por pesquisadores da Harvard T.H. Escola Chan de Saúde Pública, em parceria com a Universidade da Califórnia Santa Bárbara (UCSB) e a Aliança Global para Melhor Nutrição (GAIN).

Este é o primeiro estudo a fornecer estimativas globais do consumo inadequado de 15 micronutrientes essenciais para a saúde humana.



As deficiências de micronutrientes são uma das formas mais comuns de desnutrição a nível mundial, e cada uma acarreta as suas próprias consequências para a saúde, que variam desde resultados adversos na gravidez, à cegueira e ao aumento da suscetibilidade a doenças infecciosas.

Pesquisas anteriores estimaram as quantidades de micronutrientes disponíveis e consumidos pelas pessoas.



O novo estudo avalia se essas ingestões atendem aos requisitos recomendados para a saúde humana e analisa as inadequações enfrentadas especificamente por homens e mulheres ao longo da vida.



“Nosso estudo é um grande passo em frente”, disse o coautor principal Chris Free, professor pesquisador da UCSB, em comunicado.



“Não só porque é o primeiro a estimar a ingestão inadequada de micronutrientes para grupos de 34 idades e sexo em quase todos os países, mas também porque torna estes métodos e resultados facilmente acessíveis a investigadores e profissionais”.

Os pesquisadores analisaram dados da Base de Dados Dietética Global, do Banco Mundial, e inquéritos de recordação alimentar realizados em 31 países para comparar as necessidades nutricionais com a ingestão de fato entre a população de 185 países.

As populações foram divididas em homens e mulheres pertencentes a 17 grupos etários: 0 a 80 anos, em períodos de cinco anos, bem como um grupo com mais de 80 anos.



A avaliação avaliou 15 vitaminas e minerais: cálcio, iodo, ferro, riboflavina, folato, zinco, magnésio, selênio, tiamina, niacina e vitaminas A, B6, B12, C e E.

Os resultados, publicados na revista científica The Lancet Global Health encontrou inadequações significativas na ingestão de quase todos os micronutrientes avaliados, excluindo a fortificação como fonte potencial de nutrientes adicionais.



A ingestão inadequada foi especialmente prevalente para o iodo (68% da população global), vitamina E (67%), cálcio (66%) e ferro (65%).

Mais da metade das pessoas consumiram baixos níveis de riboflavina, ácido fólico e vitaminas C e B6. A ingestão de niacina foi mais próxima do suficiente, com 22% da população mundial consumindo níveis inadequados, seguida de tiamina (30%) e selênio (37%).

As ingestões inadequadas estimadas foram mais elevadas para as mulheres do que para os homens em termos de iodo, vitamina B12, ferro e selênio no mesmo país e grupos etários. Por outro lado, mais homens consumiram níveis inadequados de cálcio, niacina, tiamina, zinco, magnésio e vitaminas A, C e B6.

Os investigadores também observaram que homens e mulheres com idades entre 10 e 30 anos eram mais propensos a baixos níveis de ingestão de cálcio, especialmente no Sul e Leste da Ásia e na África Subsariana. A ingestão de cálcio também foi baixa na América do Norte, Europa e Ásia Central.

“Esses resultados são alarmantes”, diz Ty Beal, especialista técnico sênior da GAIN. "A maioria das pessoas - ainda mais do que se pensava anteriormente, em todas as regiões e países de todos os rendimentos - não consome o suficiente de múltiplos micronutrientes essenciais. Estas lacunas comprometem os resultados de saúde e limitam o potencial humano à escala global."

“O desafio de saúde pública que enfrentamos é imenso, mas os profissionais e políticos têm a oportunidade de identificar as intervenções dietéticas mais eficazes e orientá-las para as populações mais necessitadas”, acrescenta o autor sênior Christopher Golden, professor associado de nutrição e saúde planetária em Harvard.

Os limites do estudo incluem o fato de não haver dados amplamente disponíveis, especialmente sobre a ingestão alimentar individual em todo o mundo.

