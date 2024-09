Mais três terminais integrados de passageiros serão qualificados na RMR

A- A+

O Governo de Pernambuco, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), iniciou os projetos de reforma e ampliação de três terminais de integração na Região Metropolitana do Recife (RMR). Os TIs são o de Camaragibe, Terminal da PE-15, em Olinda, e o Pelópidas Silveira, em Paulista.

Depois de concluída a etapa de projetos, a previsão é que as obras tenham início em fevereiro de 2025, com prazo de entrega para um ano depois.

“A reforma visa ampliar a capacidade dos terminais, aumentar o número de linhas e melhorar a qualidade do atendimento aos usuários”, diz o secretário executivo de Desenvolvimento Urbano, Francisco Sena. As mudanças incluem a modernização das estruturas, com foco em acessibilidade e conforto, atendendo um maior quantitativo de pessoas que utilizarão os espaços.

Terminal de Camaragibe - Divulgação / Seduh

O primeiro passo foi dado esta semana com a contratação da empresa Métrica Engenharia, que venceu a licitação. A companhia realizará a consultoria e desenvolvimento de projetos voltados à modernização do Terminal de Integração de Passageiros PE-15, localizado no corredor Norte-Sul, na Região Metropolitana do Recife.

A iniciativa visa a atualização do anteprojeto e a elaboração de diversos projetos técnicos, incluindo arquitetura, engenharia e complementares, como paisagismo, fundações, instalações elétricas, cabeamento estruturado e sistemas de segurança e comunicação.

Terminal Pelópidas Silveira, em Paulista - Divulgação/GRCTM

Além do projeto definitivo, a empresa será responsável por desenvolver o plano de execução da obra e o orçamento do terminal provisório, garantindo que a operação não seja prejudicada durante as intervenções. O valor do contrato firmado com a Métrica é de R$ 286.257,01, A execução dos trabalhos está prevista para 180 dias a partir da emissão da ordem de serviço.

A Métrica Engenharia também vai realizar o projeto de modernização do Terminal de Integração de Passageiros Pelópidas Silveira, localizado no corredor Norte-Sul, em Paulista. Assim como no projeto do Terminal PE-15, o contrato prevê a consultoria e elaboração de projetos abrangentes de arquitetura e engenharia, com foco em diversos aspectos complementares, como paisagismo, fundações, estruturas, instalações hidrossanitárias, proteção contra incêndio, além de sistemas de cabeamento estruturado, CFTV (circuito fechado de televisão), SPDA (sistema de proteção contra descargas atmosféricas), sonorização e comunicação visual.

Terminal da PE-15 - Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Além disso, será elaborado o projeto executivo de todas essas áreas, bem como o plano de execução da obra, o projeto do terminal provisório e do canteiro de obras, e o orçamento detalhado para a adequação do terminal. “A iniciativa visa assegurar que a operação dos terminais não seja interrompida durante as intervenções e que os usuários possam contar com estruturas mais modernas e eficientes”, diz Sena.

O valor do contrato para o Terminal Pelópidas Silveira é de R$ 262.209,40, com um prazo de vigência de 340 dias a partir de 11 de setembro de 2024. O prazo de execução das obras será de 220 dias a partir da assinatura da ordem de serviço. Essa modernização também busca melhorar significativamente a infraestrutura do terminal, garantindo maior conforto, acessibilidade e segurança para os passageiros que utilizam o sistema de transporte público da região. A fase de proejto do TI Camaragibe vai custar R$ 512 mil.

