MOBILIDADE Inscrições abertas para o seminário gratuito "Desafios da Mobilidade e do Transporte Público da RMR" Realizado pelo Crea Pernambuco, o encontro acontecerá na próxima terça-feira (24),no Auditório Sérgio Guerra, na Assembleia Legislativa

O Crea Pernambuco realizará, na próxima terça-feira (24), o seminário “Desafios da Mobilidade e do Transporte Público da RMR”. O evento acontece no Auditório Sérgio Guerra, na Assembleia Legislativa, das 14h às 18h, é gratuito e aberto ao público. Os interessados podem se inscrever através do Google Forms.

Coordenado pelo Comitê Tecnológico Permanente (CTP) do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco (Crea), o seminário marca mais uma ação do eixo “Um projeto para Pernambuco e o Brasil”.

O encontro busca respostas assertivas melhorar o trânsito do Recife

Mobilidade comprometida

O levantamento reforça o recorte de que, em função da imobilidade ou baixa mobilidade, as pessoas estão fugindo dos transportes públicos e usando cada vez mais app de deslocamentos, principalmente com motos.

Do ponto de vista financeiro, há redução no fluxo de passageiros, impactando no caixa das empresas. Já sob a ótica da segurança no trânsito, registra-se o aumento de acidentes.

Já um outro balanço, realizado pelo Corpo de Bombeiros de Pernambuco (CBMPE), apontou, ano passado, um total de 3.831 ocorrências envolvendo motociclistas, com uma média diária de 10 acidentes, revelando “números alarmantes”, conforme a classificação do levantamento.

O seminário trará os seguintes palestrantes:

- Nazareno Affonso, urbanista da mobilidade e diretor nacional do Instituto MDT (Movimento Nacional pelo Direito ao Transporte);

- Matheus Freitas, engenheiro civil e presidente do Grande Recife Consórcio de Transportes;

- Luiz Fernando Bandeira, engenheiro civil e vice-presidente do Conselho Diretor do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado de Pernambuco (Urbana-PE);

- Roberta Soares, jornalista, repórter e colunista de mobilidade do JC e consultora de mobilidade urbana.

Dinâmica

A mediação ficará por conta do engenheiro civil, doutor e professor aposentado da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) Oswaldo Lima Neto. A abertura será feita pelo presidente do Crea-PE, Adriano Lucena.

Depois das apresentações de todos os palestrantes, haverá o espaço aberto para o debate. Todos os presentes poderão fazer perguntas e sugestões dentro do tema.



Os internautas que acompanharem a transmissão do seminário, ao vivo pela TV Crea-PE, também poderão fazer suas contribuições pelo chat do YouTube.

