Candidatos à Prefeitura do Recife apresentaram novas propostas ao eleitorado

Na semana em que começa o guia eleitoral, na próxima sexta-feira (30), candidatos à Prefeitura do Recife aproveitam a realização de sabatinas para apresentar suas propostas para a cidade. Na agenda dos candidatos, habitação popular, saúde e mobilidade ganharam destaque. Nos compromissos dos postulantes, os encontros aliados e gravações para o guia eleitoral também continuam sendo uma aposta.

Moradia

A candidata Dani Portela (PSOL) apresentou proposta de construção de novos habitacionais no Recife. Ela se comprometeu a entregar 2.500 novas moradias até o final do seu mandato, caso seja eleita.

"Queremos entregar, até 2028, entregar 2.500 novas moradias populares e pegar 5 mil imóveis que estão abandonados, preferencialmente no Centro da cidade, reformar, requalificar e torná-los moradias. E o dinheiro para isso será fruto das minhas escolhas como prefeita. A gente quer ser prefeita do Recife para fazer uma cidade boa para todo mundo", disse a candidata, durante entrevista à Hits.

A postulante ainda defendeu um olhar especial para a inserção das mulheres e da população LGBTQIA+ no mercado de trabalho. Hoje, a candidata, que também é deputada estadual, participa de sessão da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe). Ao meio-dia, tem reunião para estudos com a equipe. Às 14h, Dani participa de um debate sobre candidatura de mulheres negras.

Diagnóstico

Durante sabatina, ontem, o prefeito do Recife e candidato à reeleição pela Frente Popular, João Campos (PSB), apresentou uma nova proposta para a área da saúde: a construção do Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI) na área central do Recife. O CDI será equipado para realizar uma ampla gama de exames, incluindo raio-x, ultrassom, endoscopia, colonoscopia, teste ergométrico e espirométrico, entre outros. O equipamento terá capacidade para processar até 350 mil exames por ano, o que permitirá reduzir em pelo menos 25% o tempo de espera por esses serviços na rede municipal.

Outro ponto abordado por Campos foi o plano de armar gradualmente a Guarda Municipal. Segundo o prefeito, a implementação do armamento será feita de forma cautelosa e controlada. O plano inclui a introdução de câmeras corporais (bodycams) para garantir a transparência nas ações dos agentes.

Hoje, o prefeito e candidato à reeleição vai ao Ibura, para uma visita à Avenida Pernambuco. À noite, João participa de uma reunião com uma vereadora e candidata à reeleição em Água Fria e de uma inauguração de comitê no Parnamirim.

Motociclistas

O candidato a prefeito do Recife Daniel Coelho (PSD) participou de uma sabatina promovida pelo Porto Digital, ontem. Durante o evento, Coelho apresentou suas propostas para a melhoria da mobilidade urbana na cidade, destacando a criação de uma faixa exclusiva para motos. O candidato citou o exemplo de São Paulo e de outros lugares do mundo, onde a implementação de uma faixa semelhante gerou grande impacto.

Daniel acredita que o Bairro do Recife tenha uma enorme capacidade para se tornar um “bairro tecnológico e do futuro”.

“Se focarmos nos investimentos certos e tratar a questão do centro do Recife como contexto social para além do urbanístico, vamos evoluir na habitação, educação, população de rua, segurança”, destacou.

Hoje, Daniel Coelho faz uma caminhada, às 15h, no bairro do Jiquiá, na Zona Oeste da cidade. O restante da agenda do candidato será preenchido com compromissos internos.

Sabatinas

Após compromissos internos ontem, o candidato Gilson Machado (PL) cumpre uma série de agendas hoje. O candidato do ex-presidente Jair Bolsonaro concede entrevistas para emissoras de televisão e participa de sabatinas. No fim da tarde, ele também grava um material para o seu guia eleitoral.

À noite, às 20h, ele encerra o dia em uma reunião com o pastor Cristiano na Igreja Verbo da Vida, no bairro de Campo Grande, em Recife.

Segurança

O candidato Tecio Teles (Novo) também teve agenda mais restrita. No entanto, ele aproveitou para reforçar suas propostas para a área de segurança pública. Sobre o tema, ele reforça que defende, desde a pré-campanha, armar a Guarda Municipal.

Ele ainda destacou a necessidade de treinar e armar a corporação, equipando-a com tecnologias modernas e treinamentos contínuos por meio da criação da Academia da Guarda. Teles também propôs a reestruturação da Secretaria de Prevenção às Drogas.

Hoje, o candidato participa de sabatina e de gravação de entrevista, além de marcar presença na inauguração do comitê de uma candidata a vereadora.

