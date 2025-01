A- A+

Saúde Mamógrafo Móvel do Recife disponibiliza 1.120 vagas para exames em fevereiro Exames serão realizados em 14 pontos descentralizados a partir da segunda-feira (3)

O Mamógrafo Móvel do Recife estará disponibilizando 1.120 vagas no mês de fevereiro para realização de exames gratuitos de mamografia.

A ação tem como objetivo promover a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. De acordo com a Secretaria de Saúde do Recife, os exames serão realizados em 14 pontos descentralizados, abrangendo os oito Distritos Sanitários da capital pernambucana, e não será necessário agendamento prévio.

Cada unidade do Mamógrafo Móvel oferece 80 vagas diárias, sendo 40 pela manhã e 40 pela tarde, atendendo em regime de livre demanda.

Calendário do Mamógrafo Móvel do Recife em fevereiro Foto: Secretaria de Saúde do Recife/Divulgação

A partir da segunda-feira (3), os atendimentos ocorrem de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h. Podem realizar os exames mulheres e homens trans, com idades entre 50 e 69 anos.

Para receber o atendimento é necessário apresentar documento de identificação, cartão do SUS e comprovante de residência.

A Secretaria de Saúde do Recife informou que os resultados estarão disponíveis em até 30 dias na unidade de saúde onde o procedimento foi realizado ou em outra unidade mais próxima.

