A- A+

Brasil Mapa demonstra qualidade de ar "insalubre" em oito estados brasileiros e no DF Empresa suíça que monitora condições atmosféricas em todo mundo aponta caso mais grave em Rondônia, com grande quantidade de fumaça no ar

Com os últimos dias marcados por incêndios em parte da região Sudeste, Centro-Oeste e Norte do Brasil, a qualidade do ar em algumas regiões está afetada.



Os dados da empresa suíça de tecnologia IQAir, que monitora as condições da atmosfera no mundo, apontam oito estados brasileiros e o Distrito Federal com qualidade descrita como "insalubre".

Entre os estados estão São Paulo, que registrou alta no caso de incêndios desde a última quinta-feira, além de Goiás, Minas Gerais, Amazonas, Acre, Rondônia, Pará e Tocantins.



De acordo com a medição, a qualidade do ar é boa com índices entre 0 a 40, moderada de 41 a 80, ruim de 81 a 120, muito ruim de 121 a 200, e péssima acima de 200. O mapa demonstra esses locais em cor vermelha acentuada.





Os piores índices estão em Rondônia e Acre, com índices acima de 200 nas capitais Porto Velho e Rio Branco. Em Brasília os índices são de 131, Goiânia, 151 e Uberaba, no Triângulo Mineiro, 154.

Brasília amanheceu neste domingo coberta de fumaça. E a causa desse fenômeno não pode ser atribuída à seca no Distrito Federal, onde não chove há mais de 120 dias. Segundo o centro de comunicação social do Corpo de Bombeiros, esse cenário se deve aos incêndios que devastam parte do Pantanal, da Amazônia e de estados como São Paulo.

Em um balanço divulgado pelos bombeiros, de janeiro a meados deste mês, houve 4.073 ocorrências de incêndios em todo o DF. O número corresponde a um total de 24 a mais que no mesmo período do ano passado e atingiu 8.893 hectares, o correspondente a quase 9 mil campos de futebol.

Já em São Paulo, o governo estadual de São Paulo confirmou ontem que 21 cidades enfrentam focos ativos de incêndio, e, ao todo, 46 municípios estão em alerta máximo para queimadas e são monitorados. A região de Ribeirão Preto segue como uma das mais críticas, e chegou a fechar o aeroporto na manhã de domingo.

Em Goiânia, ao menos 26 voos foram cancelados ou desviados neste domingo devido a fumaça que tomou a capital de Goiás.

Veja também

SAÚDE Mulher quase morre após contrair bactéria comedora de carne durante o parto; entenda