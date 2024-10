Em viagem à Flórida, MC Loma e Mirella Santos mudam de cidade devido ao furacão Milton

A- A+

A cantora MC Loma, que está em viagem com familiares nos Estados Unidos, decidiu sair de Orlando, na Flórida, devido ao Furacão Milton, que atingiu o estado desde a noite dessa quarta-feira (9).

Nas redes sociais, Loma contou que ela, a prima e influenciadora Mirella Santos e as filhas das duas estão em um flat, em outra cidade, localizada a 800 quilômetros de distância de onde o furacão passaria.

"Orlando não recebeu nenhum alerta de evacuação e não está em área de risco [...] Lá [em Orlando], o furacão vai passar longe e lá vai ter só ventania e chuva forte. E talvez caia energia. Como eu e Mirella, a gente estava desesperada, com medo de ficar sem energia com as meninas lá, a gente decidiu sair de lá para vir para uma cidade longe", publicou.

Na postagem, Loma informou que os demais parentes permanecem em Orlando, mas que todos passam bem e voltarão com ela ao Brasil. A data da viagem não foi divulgada.

"Eles estão lá na casa. Tem bastante comida, tem bastante água. Estão com bateria, com lanterna, estão com tudo. Só não vieram para cá porque viram que não tinha necessidade, eles estão se sentindo seguros lá. E a gente veio para cá por causa das crianças, porque, se faltasse energia, a gente ia ficar desesperada", explicou.

Loma, que está há cerca de cinco dias na Flórida, disse já estar com passagens de volta compradas. Ela informou, ainda, que a outra prima, Mariely Santos, que também estava em Orlando, decidiu voltar ao Brasil quando soube do furacão. Mariely já está em São Paulo, onde mora.

"A gente vai para o nosso aeroporto, pegar o nosso voo e voltar ao Brasil, se Deus quiser. Mas está tudo ok", afirmou.

