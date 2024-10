Furacão Milton: Trabalhadores de zoológico ficam para trás para proteger mais de mil animais

A- A+

Leia também

• Ondas de 8,5 metros e rajadas de quase 122 km/h: A agressividade do furacão Milton

• Brasileiros na Flórida passam pelo furacão Milton: "Foi assustador"

• Furacão Milton causa destruição na Flórida, deixa milhões sem luz, mas perde força; veja imagens

Os orangotangos têm seus cobertores, os gambás têm seu espaço pessoal. Os peixes-boi têm piscinas cheias de alface suficiente para dias, e os rinocerontes têm baias de bambu. Na quarta-feira, funcionários disseram que o ZooTampa no Lowry Park estava tão preparado quanto poderia estar para o furacão Milton. E os animais não ficarão sozinhos: 12 funcionários se voluntariaram para ficar no zoológico, que está em uma zona de evacuação.

O Milton tocou o solo da Flórida na noite de quarta-feira, classificado como um furacão de categoria 3 — com ventos de 193 km/h — mas já provocava fortes chuvas e uma onda de tornados antes de chegar ao continente. O furacão foi rebaixado para a categoria 1, com ventos de 138 km/h, no começo da manhã desta quinta.

Mais de mil animais vivem no zoológico de 65 acres, incluindo elefantes, girafas, primatas, flamingos, jacarés, rãs douradas panamenhas extintas na natureza e raros lobos vermelhos.

",Temos a equipe lá que os conhece e pode observar e monitorar seu comportamento e fornecer o que eles precisam para garantir que estejam confortáveis", disse Tiffany Burns, diretora sênior de programas de animais do ZooTampa, em uma entrevista por telefone na quarta-feira.

Por enquanto, o ZooTampa está dentro da trajetória projetada do Milton. O zoológico fica a menos de 16 quilômetros da orla de Tampa, onde se esperava que a maré de tempestade excedesse 3 metros

Burns disse que os funcionários passaram os últimos dias movendo grandes animais para os abrigos noturnos adjacentes aos seus habitats externos, que foram descritos como "à prova de furacão". Mamíferos menores e pássaros também foram levados para dentro de edifícios.

Furacão Milton | foto: AFP

Os jacarés ficarão em seus habitats habituais, submergindo-se para segurança como seus pares na natureza.

Dentro dos edifícios, atrás de janelas fechadas com tábuas, os funcionários do zoológico cortaram vegetais e encheram baias com feno e talos de bambu. Há comida suficiente para os animais, e para os funcionários do zoológico, para durar semanas, segundo Burns.

"Queremos garantir que estamos preparados não apenas para a tempestade, mas também para o período após a tempestade, quando as estradas podem estar fechadas", disse.

Perto dali, em Tampa, no Aquário da Flórida, os responsáveis tomaram a decisão, na tarde de quarta-feira, de mandar todos os funcionários para casa, com base na força de Milton no solo e na trajetória esperada, segundo Roger Germann, presidente e diretor executivo do aquário.

"Todos estão se retirando", disse Germann por volta das 16h, observando que o aquário está bem à beira da água.

"Não teremos uma equipe de resistência noturna. Fechamos o local e o protegemos, e eles estão indo para casa antes que as coisas fiquem loucas."

A equipe deixou todos os animais bem alimentados, segundo ele, e planeja monitorar o local para possíveis inundações usando o sistema de câmeras, enquanto houver eletricidade. No início da semana, corais sensíveis foram retirados para locais mais seguros na Flórida e Geórgia, e alguns animais, como pinguins, foram levados para andares superiores.

"É difícil, não me entenda mal", disse Germann.

Veja também

PRÊMIO NOBEL Quantas mulheres já ganharam o Prêmio Nobel de Literatura?