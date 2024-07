Memória: hábito que deve ser "ativado" para preservar a memória e evitar a deterioração cognitiva

A- A+

A preservação da memória é uma questão importante ao longo da vida, especialmente à medida que as pessoas envelhecem. Por isso, é importante ter hábitos que ajudem a aumentar a concentração e evitar o declínio cognitivo.

Memória de curto e de longo prazo

A memória é o processo de armazenamento com o qual a mente dispõe de informações. Conforme mencionado pelo site MedlinePlus, associado ao governo dos Estados Unidos, “existem diferentes tipos de memória: a memória de curto prazo armazena informações por alguns segundos ou minutos, e a memória de longo prazo as armazena por um período de tempo mais longo”.

À medida que envelhecemos, pode demorar mais para lembrar das coisas. Portanto, é importante adquirir hábitos que potencializem o desenvolvimento cognitivo e permitam que as pessoas se lembrem mais e por mais tempo. Para isso, existem algumas recomendações dadas por especialistas.

Qual é o hábito que preserva a memória e a concentração?

Diferentes estudos procuraram recriar as condições em que a memória das pessoas se desenvolve com mais fluidez, o que favorece a concentração para evitar a deterioração cognitiva. Nesse sentido, os especialistas constataram que o exercício físico é o que coloca as pessoas nas melhores condições para isso.

Por exemplo, pesquisas realizadas por especialistas em neurociências associados ao Conicet (Conselho Nacional de Pesquisas Científicas e Técnicas) mostraram que as pessoas resolviam melhor um exercício de memória se o fizessem logo após fazer 25 minutos de bicicleta ergométrica.

Para a realização deste estudo, 98 voluntários entre 18 e 35 anos foram avaliados e realizaram um teste de memória em ambiente de realidade virtual. Os participantes foram solicitados a lembrar a posição das bandeiras dentro de uma paisagem virtual, simulando condições difíceis e fáceis.

Foi demonstrado que o exercício físico realizado logo após a tarefa de aprendizagem melhora a capacidade dos indivíduos de lembrar a posição de cada bandeira. Em resumo, o exercício também pode contribuir para a consolidação da memória espacial que se deteriora com o envelhecimento e em diversas doenças cerebrais.

Estudo de Harvard defende prática de exercícios físicos

A Universidade de Harvard desenvolveu um programa de acompanhamento de uma pessoa onde incluía a atividade física como aliada essencial para melhorar o seu desempenho. O plano consistia em várias etapas, como estabelecer o hábito de correr ou qualquer atividade que pudesse estimular o cérebro a exercitá-lo .

Este plano, adequado para ser aplicado durante seis meses ou um ano, teve grande impacto e ajudou os especialistas a endossar a ligação entre atividade física e memória, tendo o cérebro como principal ponto de ligação.

“Demora cerca de seis meses para começar a colher os benefícios cognitivos do exercício, então é preciso ser paciente enquanto procura os primeiros resultados e depois continuar a praticar exercício durante toda a vida”, disse o Dr. Scott McGinnis , que trabalha na área neurológica em Harvard.

Dessa forma, pode-se inferir que realizar um regime de exercícios aeróbicos de pelo menos meia hora por dia é uma ótima forma de retardar o envelhecimento da memória e fortalecer o desenvolvimento cognitivo.

