Ameixas secas: conheça o alimento essencial para manter a memória depois dos 50

A perda de memória é um sintoma relacionado ao envelhecimento, porém, o cérebro pode enviar alguns sinais antes do esperado.

Por isso, é necessário cuidar da mente desde cedo, principalmente depois dos 50 anos. Um alimento específico pode ser o caminho para facilitar este processo.

As ameixas secas, que também ajudam a prevenir alterações na distribuição da gordura na região central do corpo, trazem muitos benefícios, além de boa memória.

Nesse sentido, os especialistas recomendam que os idosos ingiram uma dose de 50 a 100 gramas por dia para manter a acuidade mental.

Este tipo de ameixa possui alto teor de polifenóis, poderosos antioxidantes que combatem o estresse oxidativo e a inflamação, dois fatores ligados ao declínio cognitivo.

Como se não bastasse, são ricos em vitaminas B, principalmente B6 e ácido fólico, essenciais para a síntese de neurotransmissores e a manutenção da função cognitiva.

Além disso, fornecem potássio e magnésio ao cérebro, o que contribui para melhorar a circulação sanguínea cerebral, otimizando o fornecimento de oxigênio e nutrientes necessários às células nervosas.

Para que a incorporação desta fruta desidratada melhore a função cognitiva, é necessário combinar sua ingestão com exercícios e alguns hobbies como palavras-cruzadas, que ajudam a manter o cérebro ativo.

Os benefícios das ameixas

Regulação do açúcar no sangue: Ao contrário de outras frutas com alto teor de açúcar, as ameixas secas têm um baixo índice glicêmico, o que significa que não causam picos de açúcar no sangue.

Ajuda na digestão: são uma excelente fonte de fibras, o que os torna um remédio natural para a prisão de ventre.

Rico em potássio: São uma excelente fonte de potássio, mineral importante para a saúde do coração, digestão e contrações musculares.

Rico em vitaminas: As ameixas secas também são ricas em vitaminas essenciais, como vitamina K, riboflavina, vitamina B6 e niacina. Estes desempenham um papel crucial na saúde óssea, no metabolismo energético e na função nervosa.

Boa fonte de ferro: essencial para a produção de glóbulos vermelhos e prevenção da anemia.

Promove ossos fortes: Esta fruta é rica em boro, mineral que desempenha um papel importante no desenvolvimento de ossos fortes. Seu consumo regular pode ajudar a fortalecer os ossos e prevenir doenças ósseas como a osteoporose.

Redução do colesterol: Os antioxidantes presentes nas ameixas podem ajudar a reduzir os níveis de colesterol no sangue e prevenir o acúmulo de placas nas artérias.

Regulação da pressão arterial: O alto teor de potássio desta fruta pode ajudar a regular a pressão arterial e reduzir o risco de hipertensão.

Redução do apetite: graças ao seu teor de fibras e baixo índice glicêmico, podem ajudar a reduzir o apetite e controlar o peso.

Contribuição de antioxidantes: As ameixas contêm polifenóis, compostos antioxidantes que podem ajudar a reduzir a inflamação e proteger contra danos celulares.

