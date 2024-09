A- A+

POLÍCIA Menina de 6 anos morre após ser baleada durante triplo homicídio em Bezerros, no Agreste Ela chegou a ser socorrida para um hospital da cidade e depois foi transferida para o Hospital da Restauração

Uma menina de 6 anos morreu, na madrugada deste domingo (22), após ter sido atingida por tiros durante uma ocorrência de triplo homicídio na última sexta-feira (20), em Bezerros, no Agreste de Pernambuco.

Uma mulher de 29 anos, um homem de 19 e outro homem de 25 anos morreram baleados. O caso aconteceu no bairro do Mororó.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, a menina, identificada como Lohanny Sophia dos Santos, foi encontrada no local junto com as outras três vítimas.

Ela chegou a ser socorrida para um hospital da cidade e depois foi transferida para o Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central do Recife.

Na unidade da capital pernambucana, no entanto, a menina não resistiu aos ferimentos causados pelos disparos de arma de fogo e morreu.

Lohanny Sophia dos Santos tinha apenas 6 anos. A polícia investiga o caso (Foto: Redes sociais/Reprodução)

"As investigações seguem até elucidação do crime", disse a corporação por meio de nota, acrescentando que registrou o caso na Delegacia de Caruaru, também no Agreste.

A Prefeitura de Bezerros emitiu nota lamentando o falecimento da menina que era estudante da Escola Municipal José de Góes, de acordo com o g1 Caruaru e Região.



