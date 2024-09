A- A+

CASA CAIADA Motorista colide com muro de prédio em Olinda; carro estacionado e portão também foram atingidos Vítima foi levada para o Hospital da Restauração, no Recife, segundo o Corpo de Bombeiros

Um motorista avançou sobre a calçada e bateu no muro de um condomínio e em um carro estacionado na garagem do local, na madrugada desta sexta-feira (20), no bairro de Casa Caiada, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR). O portão do residencial também foi atingido e ficou destruído.

Segundo o Corpo de Bombeiros, acionado por volta das 2h40, o motorista, que não foi identificado e dirigia um Fiat Siena branco, foi conduzido consciente e orientado para o Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, na área central do Recife.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde do motorista. A área do acidente foi isolada.

A batida aconteceu na altura do número 620 da avenida Dr. José Augusto Moreira, nas proximidades de um hospital particular e no sentido Olinda-Paulista da via.

Imagens do local mostram que o carro parou sobre a calçada do prédio, ao lado de uma parada de ônibus.

Esse carro que estava na garagem teve a parte da frente destruída. O telhado do prédio também foi danificado pelo impacto.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou ter sido acionado para a ocorrência.

Equipe da Secretaria de Mobilidade Urbana de Olinda também esteve no local.

Até o momento, não se sabe a causa do acidente, o que deverá ser apontado por perícia.

