Michelle Obama não comparecerá à posse de Trump no próximo dia 20, em quebra de tradição

A ex-primeira dama Michelle Obama não comparecerá à posse do presidente eleito Donald Trump, marcada para o próximo dia 20, segundo informou seu gabinete nesta terça-feira, citado pelo jornal The Washington Post. O anúncio confirmava, porém, a ida do ex-presidente Barack Obama. A decisão, que não foi detalhada no comunicado, é uma quebra de tradição entre ex-presidentes e suas esposas, afirmou o jornal. Mas também não é sem precedentes: em 2021, Trump e a esposa Melania não compareceram à posse de Joe Biden.

De acordo com o jornal, o ex-presidente Bill Clinton e a ex-primeira dama, Hillary, estarão presentes na cerimônia, cujos eventos começarão ainda no sábado. Também estarão presentes o ex-presidente George W. Bush e a ex-primeira-dama Laura Bush, informou a Associated Press.

Michelle também não esteve presente na semana passada no funeral do ex-presidente Jimmy Carter, realizado na Catedral Nacional em Washington. O ex-presidente Obama, porém, compareceu ao rito fúnebre, sentando-se do lado de Trump. Vídeos que circulam do evento mostram que os dois pareceram ter uma conversa amistosa.

O anúncio da ausência de Michelle reforça seu desgosto pelo republicano, que tampouco nutre afetos pela ex-primeira-dama. Em outubro, próximo ao fim da corrida eleitoral, Michelle disse que alguns eleitores ignoravam a "incompetência grosseira" de Trump, que demonstrou outras vezes um "comportamento errático" e "evidente declínio mental". Ela também apontou que Trump foi considerado "responsável por abuso sexual" em um processo civil e que era agora um criminoso, em referência à condenação por fraude fiscal ao subornar uma ex-atriz pornô.

Trump, que passou semanas espalhando mentiras sobre Barack Obama, o primeiro presidente negro do país, disse que Michelle cometeu "um grande erro".

