Parque de diversões Mirabilândia anuncia fim das atividades em Pernambuco O último dia de funcionamento do parque será 2 de fevereiro de 2025

O Mirabilândia anunciou, na noite desta quarta-feira (4), em seu perfil no Instagram, o encerramento oficial de suas atividades.

Com 23 anos de atividade, o parque de diversões terá seu último dia de funcionamento no dia 2 de fevereiro de 2025.

Na tarde desta quarta-feira, o Centro de Convenções de Pernambuco anunciou a transferência do local de funcionamento do parque Mirabilândia, que seria realocado para Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR).



A decisão pelo encerramento das atividades se deu pouco depois.

Leia a despedida do parque na íntegra:

Após 23 anos de atividades, o Mirabilandia encerrará sua história no dia 2 de fevereiro de 2025. Foi um privilégio compartilhar aventuras, magia e emoção com nossos visitantes, parceiros e colaboradores. Somos gratos por tê-los conosco ao longo desse período.

Sabemos que o parque vive no coração de cada visitante que compartilhou momentos mágicos conosco. Embora nossas atividades terminem aqui, nossa história continuará sendo lembrada com alegria e emoção.

Obrigado por fazer parte da nossa história.

Os passaportes individuais continuam sendo vendidos na bilheteria e no nosso site (www.mirabilandia.com.br). Estamos oferecendo condições especiais para grupos organizarem excursões, visitas escolares ou ações no parque até o encerramento. Entre em contato com nossa equipe para mais informações e agendamentos [email protected] ou pelo telefone/whatsapp 81-3366-2000.

Aproveite essa última oportunidade e venha viver momentos inesquecíveis enquanto ainda há tempo!

Mirabilandia – O lugar da diversão´

