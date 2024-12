A- A+

Modernização Centro de Convenções anuncia transferência do Mirabilandia e planos de modernização As transformações no Centro de Convenções visam ampliar infraestrutura e presença digital

Em coletiva com a imprensa, o Consórcio CID Convenções detalhou os próximos passos para modernizar o Centro de Convenções de Pernambuco, incluindo a transferência do parque de diversões Mirabilandia.



O parque continuará funcionando até fevereiro de 2025, e em janeiro começará o processo de desmontagem dos equipamentos.



A transferência do parque para uma nova sede própria em Paulista deve ser concluída até o final de maio de 2025.



Essa mudança permitirá a otimização do espaço, abrindo caminho para novas possibilidades de ocupação no local.

Infraestrutura

Entre os principais projetos de modernização, destaca-se a instalação de uma usina de energia solar, que ocupará 14 mil metros quadrados.

As placas solares serão instaladas no estacionamento, utilizando estruturas de carport que também servirão como cobertura para os veículos, e em áreas externas, de modo a preservar a arquitetura do edifício.



A usina deverá atender cerca de 40% da demanda energética do Centro de Convenções.



Além disso, o consórcio investirá em melhorias no mobiliário urbano, com novos bancos, lixeiras e áreas de descanso.

A comunicação visual também passará por uma reformulação, com sinalizações bilíngues (português e inglês) para facilitar a orientação dos visitantes.



Eventos

Rodrigo Sobral, gerente comercial do consórcio, destacou o trabalho ativo na captação de eventos, especialmente na área científica.

A estratégia envolve a identificação de oportunidades e o engajamento com sociedades médicas e outros setores econômicos em crescimento.

Entre os eventos confirmados para 2025, estão a feira Pai Neologístico, voltada à logística e negócios, e outras feiras nas áreas de confeitaria e mercado corporativo.



Presença

Como parte do processo de modernização, o Centro de Convenções adotará uma nova identidade visual e será oficialmente renomeado como Pernambuco Centro de Convenções.

A instituição também aumentará sua presença nas redes sociais, especialmente no Instagram, para divulgar as novidades e engajar o público.

