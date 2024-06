A- A+

RIO GRANDE DO SUL Missão Rio Grande do Sul: equipe da Defesa Civil-PE retorna na sexta (7) Equipe da Defesa Civil-PE estão em missão no RS há cerca de 29 dias

Em missão no Rio Grande do Sul há cerca de 29 dias, quatro agentes da Defesa Civil do Estado retornam nesta sexta-feira (7) para Pernambuco. A equipe partiu para a missão, executada junto a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do Rio Grande do Sul (RS), no dia10 de maio, após o desastre que climático que acometeu o estado gaúcho.

De acordo com a experiência de cada um e as necessidades da região, os agentes ficaram divididos entre as cidades de Porto Alegre e Passo Fundo.

Missão Rio Grande do Sul

No escritório de Ajuda Humanitária, Restabelecimento e Recuperação, localizado em Passo Fundo, dois agentes prestaram serviço como analista de processos do S2ID, orientando como deve ser feito o preenchimento do sistema.

Já na cidade de Porto Alegre, a função dos agentes civis foi auxiliar no controle logístico no Centro de Distribuição de Ajuda Humanitária, no Galpão do Centro de Distribuição.







"Exercemos nossa função através das experiências vividas em desastres aqui em Pernambuco, desde organização, orientação e apoio às equipes voluntárias, como também na parte técnica; como controle de estoque e liberação de carga", relatou o capitão da Brigada Militar Marco Filipo, gerente de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil de Pernambuco.

A recepção da equipe acontecerá na Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil do Estado, na manhã sexta-feira. O horário deverá ser confirmado ao decorrer da quinta-feira (6).

"Temos a certeza de que contribuímos de alguma forma para esse que foi o maior desastre sofrido pelo Estado do Rio Grande do Sul, e, com certeza, do Brasil”, concluiu o gerente.



