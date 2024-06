Polícia Civil anuncia paralisação de 24 horas em Pernambuco; veja serviços afetados

A- A+

O Sindicato dos Policiais Civis de Pernambuco anunciou, na terça-feira (4), que a categoria vai paralisar por 24h nesta quarta-feira (5).



A paralisação dos Policiais Civis teve início às 7h desta quarta-feira (5) e durará até as 7h da quinta-feira (6).

Serviços como emissão de RG, IML ou registro de Boletins de Ocorrências poderão ser afetados.



Segundo o sindicato, a paralisação se deve à intransigência do governo nas negociações com a categoria, que não estaria sendo incluída nos investimentos do Juntos pela Segurança.



O Sinpol também afirma que os paralisação denuncia os números de homicídios divulgados pela Secretaria de Defesa Social (SDS) nessa segunda-feira (3).

Segundo o sindicato, de janeiro a maio de 2024, foram 1.584 Mortes Violentas Intencionais (MVI) em Pernambuco, quando, no mesmo período de 2023, ocorreram 1.468.



O Portal da Folha de Pernambuco entrou em contato com a Polícia Civil de Pernambuco.

A PCPE informou, por meio de nota, que "suas unidades seguem aptas a receber os cidadãos que precisem registrar ocorrência ou de qualquer serviço de suas atividades de Polícia Judiciária".

