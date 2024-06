Pernambuco vai receber R$ 234 milhões em investimentos

A- A+

Pernambuco vai receber R$ 234,6 milhões em investimentos através de empreendimentos aprovados pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene). Além disso, outros R$ 6 bilhões em projetos futuros da Petrobras também foram analisados e avalizados pelo órgão.

Os investimentos se dividem em implantação de novos projetos, modernização de já existentes e também retificação. Eles serão responsáveis por 2,8 mil empregos diretos e indiretos e estão instalados em cinco municípios.

Ao todo, a diretoria colegiada do órgão aprovou 10 pleitos de incentivos fiscais, incluindo os dois da Petrobras.

Além dissio, outro destaque foi da Nova Mobi Pernambuco SPE S.A, concessionária responsável pela gestão dos 26 terminais e 44 estações do Sistema de Transporte Metropolitano do Recife.

A empresa teve sua demanda aceita pela Diretoria Colegiada e declarou um investimento de aproximadamente R$ 32 milhões através de Contrato de Parceria Público-Privada.

Os outros beneficiados são ZRO Bank Instituição de Pagamento S.A, Nissin Foods do Brasil Ltda, Klabin S.A, Pandenor Importação e Exportação SPE Ltda, Solfacil Distribuidora Industrial Ltda, e Valgroup PE Indústria de Embalagens Rígidas Ltda.

Os empreendimentos estão instalados na capital Recife e nos municípios de Glória do Goitá, Goiana, Ipojuca e Jaboatão dos Guararapes.

Para Silvio Carlos, coordenador-geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros da Sudene, o resultado da atuação da área neste ano é positivo.

“Tivemos um aumento no número de pleitos aprovados de janeiro a maio deste ano em comparação ao mesmo período do ano passado. São mais de 80 pleitos aprovados em 2024, em comparação com os 23 pleitos aprovados durante o mesmo período em 2023”, comentou.

Já o superintendente da Sudene, Danilo Cabral, ressaltou que os incentivos fiscais são importantes para o desenvolvimento da região. “A atração de investimentos gerada por esses incentivos é de suma importância para o fortalecimento dos setores produtivos, assim como a geração de emprego e renda, de oportunidades para a população e de maior competitividade no mercado.”

