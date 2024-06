A- A+

Pernambuco registrou uma redução de 11,6% nos homicídios em maio, segundo dados da Secretaria de Defesa Social (SDS). A governadora Raquel Lyra e a vice-governadora Priscila Krause apresentaram os números em reunião do programa Juntos pela Segurança nesta nesta segunda-feira (3). No Recife, a queda foi ainda mais significativa, com uma redução de 34% nos homicídios, registrando 33 casos, o menor número dos últimos cinco anos.

A governadora destacou a importância da preservação da vida e o compromisso com a segurança pública. “Nós temos trabalhado muito para garantir a redução da criminalidade no nosso Estado, com prioridade absoluta na preservação das vidas. Todas as forças policiais têm colaborado de maneira direta para alcançar esses resultados”, afirmou Raquel Lyra.

A vice-governadora Priscila Krause também ressaltou os esforços do governo. “Nossa política de combate à criminalidade, liderada pela governadora Raquel Lyra, já está colhendo resultados significativos. Esse é um índice importante para todo o Estado e ainda mais no Recife”, disse Krause.

Para o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, os resultados são fruto das operações de repressão qualificada e do policiamento preventivo.“Intensificamos as operações que buscam identificar os grupos criminosos e a sua cadeia de liderança. Essas ações vêm possibilitando semanas sucessivas de redução nos números de homicídios”, explicou.

De janeiro a maio de 2024, houve uma redução de 11% nos Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVPs) em comparação ao mesmo período de 2023. A reunião do Juntos pela Segurança contou com a presença de secretários e comandantes das forças de segurança, que se reuniram na sede da Secretaria de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional (Seplag).



