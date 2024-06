A- A+

Marília Arraes rompe com correligionário e vai dividir palanques com a adversária Raquel Lyra Líder do Solidariedade anuncia apoio à reeleição de Márcia Conrado e tira Luciano Duque do páreo

Uma semana depois de o deputado estadual Luciano Duque lançar sua pré-candidatura a prefeito de Serra Talhada, a vice-presidente nacional do Solidariedade e principal líder do legenda no Estado, Marília Arraes, oficializa hoje o rompimento com o correligionário. Em entrevista às 9h, na cidade do Sertão do Pajeú, anuncia apoio à reeleição da prefeita Márcia Conrado (PT), cria política do parlamentar e com quem ele também rompeu.

A gestora municipal ainda terá em seu palanque a governadora Raquel Lyra (PSDB), que derrotou Marília Arraes em 2022. A aproximação entre Duque e a governadora, ainda no ano passado, teria sido um dos motivos do afastamento da ex-deputada.

Marília Arraes estará no mesmo palanque da governadora em, pelo menos, outros três municípios. Em Olinda, apoiando a pré-candidata do prefeito Lupércio Nascimento, Mirella Almeida (PSD). Professor Lupércio estava no Solidariedade desde que foi eleito em 2016. Migrou para o PSD em setembro do ano passado.

Arcoverde é outra cidade sertaneja. Lá o apoio vai para Zeca Cavalcanti (Podemos), amigo de longas datas. Igarassu também está na lista. O Solidariedade quer eleger dois vereadores e deve apoiar a reeleição de Elcione Ramos (PSDB).

“Eu não vejo problema nenhum. Inclusive é bom porque a gente deixa as portas abertas para um diálogo da oposição com as lideranças que temporariamente estão ligadas ao Governo”, declarou Marília Arraes em entrevista à Rádio Folha FM 96,7, na semana passada.

Sem legenda para a disputa, Luciano Duque deve indicar alguém do seu grupo político, provavelmente o filho Miguel, que preside o Podemos Jovem no Estado. “Marília Arraes entrou em rota de colisão com todos, como se fosse a dona do partido. Quem lutou por ela foi abandonado. Ela age ditatorialmente.”

Um novo Porto

O Porto do Recife, que começou a operar em 1918, não tem sistema contra incêndio. Licitação está sendo feita agora. O ministro Silvio Costa Filho anunciou leilão de três terminais e R$ 120 milhões para dragagem. A vice-governadora Priscila Krause vibrou. O porto saiu de R$ 20 milhões de déficit para superávit de R$ 2 milhões.

Recifense

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Álvaro Porto, natural de Canhotinho, no Agreste, recebe o Título de Cidadão do Recife, segunda (3), às 18h, na Câmara. Proposta é do vereador Victor André Gomes. O prefeito João Campos deve prestigiar a sessão.

Comando

Ex-prefeito de Petrolina, Miguel Coelho deve assumir em breve a direção estadual do União Brasil. O pedido de intervenção tramita na executiva nacional. “Se for convocado, me sentirei lisonjeado com a confiança”, disse em entrevista à Rádio Folha.

Convites

O PSB anuncia no dia 14 apoio à reeleição do prefeito Simão Durando (União Brasil), ligado ao grupo Coelho, que está na base do Governo João Campos. O prefeito do Recife está sendo aguardado. No mesmo dia, a cidade sertaneja abre os festejos juninos.

