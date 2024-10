A- A+

Saúde Moda das redes ou necessidade? Especialistas esclarecem se raspar a língua ajuda no emagrecimento Método inusitado viralizou nas redes sociais; defensores dizem que hábito ajuda na perda de peso e redução do mau hálito, mas especialistas são mais comedidos

Raspar a língua é a prática queridinha da vez nas redes sociais. O método é indicado por nutricionistas e influenciadores digitais para diversos benefícios, incluindo a perda de peso.

Em vídeos do Instagram e do TikTok, os defensores da prática argumentam que raspar a língua ao acordar ajuda no processo de emagrecimento, a eliminar toxinas e bactérias e contribui para o equilíbrio da flora intestinal.

A prática consiste em usar uma ferramenta — como uma colher de inox ou um utensílio próprio para isso, chamado raspador de língua — para remover uma camada branca ou amarelada que às vezes se forma na língua.

Segundo esses profissionais, os benefícios estão associados à remoção dessa camada no dorso do órgão, chamada saburra lingual, que tende a se formar a partir do acúmulo de substâncias, de resíduos alimentares e das bactérias da boca.

No entanto, especialistas fora das redes sociais fazem ressalvas sobre os reais benefícios da prática.

— Raspar a língua não ajuda no processo de emagrecimento. O mais importante para emagrecer é seguir uma dieta com déficit calórico. Se o indivíduo come mais calorias do que gasta, não é a raspagem da língua que vai ajudar no processo de emagrecimento — afirma a nutricionista Bruna Magesti.

— Não existem comprovações científicas de que raspar a língua está diretamente relacionado ao emagrecimento, mas pode trazer vários benefícios — completa a gastroenterologia Yasminni Soares, da Klini Saúde, na Barra da Tijuca.

Por outro lado, Soares explica que a digestão é iniciada na boca e que a saliva é um importante componente neste processo. Como a raspagem da língua estimula a produção da substância, ela pode ser positiva em alguns casos.

Contra o mau hálito

O principal benefício de raspar a língua está relacionado à saúde bucal. Esse acúmulo de substâncias em cima da língua pode cheirar mal porque colônias de bactérias podem viver ali.

Segundo Ananda Dasanayake, professora de epidemiologia da Faculdade de Odontologia da Universidade de Nova York, algumas dessas bactérias produzem gases que são “realmente muito fedorentos”, acrescentando que “essa é uma das razões pelas quais as pessoas contraem halitose”, que é o mau hálito persistente.

Como os tratamentos para o mau hálito são bastante limitados — os pacientes podem usar um enxaguante bucal, mas ele apenas mascarará o cheiro — raspar fisicamente a origem desse odor é “a melhor coisa que temos” para o mau hálito, de acordo com Isabelle Laleman, periodontista do CHU de Liège, um hospital universitário na Bélgica.

Estudos apontam que pessoas com problemas como a halitose e a gengivite podem se beneficiar da prática ao diminuir a quantidade de bactérias na boca. Mas seus resultados são mistos. Uma revisão, publicada em 2010, descobriu que a raspagem e a escovação da língua podem melhorar o odor do hálito e reduzir a saburra da língua.

Outros trabalhos, incluindo um que Laleman coescreveu e publicou em 2017, descobriram que entre 18 pacientes com periodontite — uma forma grave de doença gengival — a raspagem da língua não fez diferença na quantidade de bactérias ou odor na boca (embora os pacientes tenham dito que sentiram que suas línguas estavam mais limpas).

Segundo especialistas, se o hálito melhorar com a raspagem da língua, é importante ter em mente que esses benefícios serão temporários.

— Se você não fizer isso diariamente, ele volta — diz Martinna Bertolini, professora assistente de medicina dentária na Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Pittsburgh.

Mas, afinal, todos deveriam raspar a língua ao acordar, como recomendado nas redes sociais?

— Se a pessoa é saudável, não tem nenhum problema relacionado à saúde bucal e não faz a raspagem da língua diariamente, não é isso que vai torná-la menos saudável — avalia Magesti.

Bertolini só recomenda a raspagem de língua para pacientes com halitose, porque são os únicos que realmente precisam. Pessoas com gengivite também podem potencialmente se beneficiar do método, já que ele ajuda a reduzir a quantidade de bactérias na boca. Para pessoas saudáveis, pode não haver grandes benefícios, mas não há problema de tornar a raspagem um hábito se o paciente se sentir bem ao fazê-la.

Bertolini e Dasanayake raspam a língua depois de escovar os dentes, o que equivale a duas vezes ao dia para Bertolini e após cada refeição para Dasanayake. Laleman raspa a língua apenas quando sente que seu hálito está ruim.

— Só é preciso ter cuidado para não causar nenhuma lesão na língua ao realizar o movimento de raspagem — orienta Magesti.

Como fazer

Os raspadores de língua são utensílios projetados para limpar aquela camada que muitas vezes se forma em cima da língua. Normalmente, são feitos de aço inoxidável, silicone ou plástico.

— O cobre e o inox são mais indicados para os raspadores por serem antibacterianos e mais higiênicos — recomenda Soares.

Raspadores com bordas serrilhadas permitem que você realmente entre nas ranhuras da língua. Para quem não quer investir na ferramente, é possível utilizar uma colher, que tem formato semelhante, mas pode ser mais difícil alcançar a parte posterior da língua.

Usá-lo é bastante intuitivo. A orientação é posicionar o o raspador na parte de trás da língua — se usar a colher, ela deve estar virada para baixo — e puxá-lo para a frente com cuidado e suavidade, como se estivesse varrendo a sujeira da língua. Se for passar mais de uma vez, o ideal é enxaguar o raspador após cada passada para remover resíduos e bactérias. Os utensílios devem ser sempre higienizados antes e após a raspagem.

Algumas pessoas perguntam se podem usar escova de dente, mas Bertolini não recomenda. Além do “reflexo de vômito ser pior”, alguns estudos sugerem que as escovas de dente não são tão eficazes quanto os raspadores de língua.

