Lesão de Lula: o que é o ferimento "corto-contuso em região occipital"?

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, cancelou a viagem que faria à Rússia neste domingo após sofrer um acidente doméstico no último sábado (19). De acordo com o boletim médico do Hospital Sírio Libanês de Brasília, onde Lula foi atendido, ele teve um "ferimento corto-contuso em região occipital".

A médica Débora de Barros Abdala, especialista em clínica médica, explica que um "ferimento corto-contuso em região occipital" é o nome dado à um contusão que leva a um corte na região da nuca.

Em geral, esse tipo de ferimento é considerado de baixo risco e o tratamento envolve apenas a limpeza do local seguida de sutura (pontos), a depender do tamanho do corte, para evitar infecção e facilitar o processo de cicatrização.

No entanto, medidas adicionais podem ser solicitadas a depender do mecanismo do trauma. Segundo informações da Secretaria de Comunicação (Secom) da presidência, o cancelamento da viagem à Rússia ocorreu por orientação médica. Lula também voltou ao hospital neste domingo, para um atendimento programado após a queda.

