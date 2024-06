Morre policial esfaqueado em atentado a ativista contra o Islã na Alemanha

A- A+

As autoridades alemãs anunciaram neste domingo a morte de um policial esfaqueado na sexta-feira durante um ataque contra um comício de extrema-direita na cidade alemã de Mannheim, que um ministro denunciou como “terrorismo islamista”.

O agente, de 29 anos, “foi submetido a várias operações de emergência e ficou em coma induzido, mas finalmente sucumbiu”, informaram a promotoria e a polícia desta localidade no sudoeste da Alemanha em um comunicado.

O ataque, que deixou cinco feridos, ocorreu na sexta-feira no centro da cidade e foi qualificado de “atentado” pelo chefe de governo Olaf Scholz.



O agressor, um homem de 25 anos nascido no Afeganistão e instalado na Alemanha desde 2014, foi ferido a bala durante uma intervenção das forças de segurança. Ainda são desconhecidas as razões do ataque, mas a ministra do Interior, Nancy Faeser, mencionou uma possível motivação islamista.

O ministro da Economia, Christian Lindner, foi mais direto no domingo. “A morte do jovem policial me comove profundamente e o que está ocorrendo em nosso país me enfurece”, afirmou no jornal Bild.

“Devemos nos defender com determinação contra o terrorismo islamista, e também reforçaremos os serviços de segurança. É preciso acabar com a tolerância mal-entendida”, acrescentou.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram um jovem armado com uma faca esfaqueando várias pessoas no centro de Mannheim.

Entre os feridos está Michael Stürzenberger, conhecido ativista anti-islã, que se preparava para intervir em um encontro organizado pelo Movimento Cidadão Pax Europa (BPE), um grupo que busca denunciar o Islã político na Alemanha.

O policial falecido recebeu várias facadas na cabeça por trás enquanto tentava intervir, antes que outro agente conseguisse deter o agressor disparando contra ele.

Veja também

CONFLITO Ataque israelense mata 12 combatentes pró-Irã na Síria, diz ONG