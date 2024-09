Mortes por botulismo na Bahia: os alimentos de maior risco; veja a lista

A- A+

A Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) registrou seis casos de botulismo, cinco deles confirmados, neste ano. Dois deles resultaram em morte, um dos óbitos ocorreu em Campo Formoso e outro em Salvador. De acordo com a investigação, quatro dos internados no estado haviam ingerido mortadela de frango no dia anterior à manifestação dos primeiros sintomas. O Sesab continua a investigar se existe correlação.

Segundo o Ministério da Saúde, as duas principais formas de contaminação ocorrem através do contato com a bactéria Clostridium botulinum (C botulinum) por meio de ferimentos no corpo ou a ingestão de alimentos contaminados. No Brasil, a maioria dos casos estão relacionados com a contaminação alimentar.

O que é o botulismo?

O botulismo é uma doença neuroparalítica grave e não contagiosa. A C botulinum produz uma substância chamada toxina botulínica que causa envenenamento mesmo em pouca quantidade ao entrar em contato com o organismo humano e afeta o controle motor. Se não tratada adequadamente, pode levar à morte.

Os principais sintomas associados ao botulismo:

Dificuldade para falar

Dificuldade para engolir

Fraqueza de longa duração

Fadiga

Pneumonia por aspiração e infecção

Problemas no sistema nervoso em geral

Quais alimentos tem maior risco de contaminação?

Como aponta o Ministério, os alimentos que estão mais comumente associados à contaminação por botulismo são:

Conservas vegetais , principalmente as artesanais (palmito, picles, pequi);

, principalmente as artesanais (palmito, picles, pequi); Produtos cárneos cozidos , curados e defumados de forma artesanal (salsicha, presunto, carne frita conservada em gordura – chamadas “carne de lata”);

, curados e defumados de forma artesanal (salsicha, presunto, carne frita conservada em gordura – chamadas “carne de lata”); Pescados defumados, salgados e fermentados;

Queijos e pasta de queijos;

De maneira mais rara, alimentos enlatados industrializados.

Como identificar a contaminação por botulismo em alimentos?

Em muitos casos, os alimentos contaminados com botulismo podem não apresentar sinais visíveis de contaminação, mas há alguns indícios que podem sugerir a presença da toxina:

Estufamento de latas ou embalagens: Se a lata ou embalagem estiver estufada, há um forte indício de crescimento bacteriano.

Se a lata ou embalagem estiver estufada, há um forte indício de crescimento bacteriano. Mau cheiro: Alguns alimentos contaminados podem apresentar odores incomuns, embora a toxina não altere necessariamente o cheiro do alimento.

Alguns alimentos contaminados podem apresentar odores incomuns, embora a toxina não altere necessariamente o cheiro do alimento. Alteração na cor ou textura: Embora não seja sempre visível, mudanças na aparência do alimento podem ser um sinal de contaminação.

