São Paulo Datena vai ao Mercadão, come sanduíche de mortadela e brinca: "só venho em eleição"; veja vídeo Ao lado do ex-senador José Aníbal, apresentador tirou fotos com comerciantes e clientes em passeio de cerca de uma hora

Para sua primeira agenda como pré-candidato a prefeito de São Paulo, José Luiz Datena (PSDB) escolheu o Mercado Municipal do Centro da cidade.

No local, o apresentador tirou fotos com comerciantes e clientes, comeu pamonha e o tradicional sanduíche de mortadela e conversou com apoiadores, mas sem fazer referências diretas a sua pré-candidatura.

Ao seu lado, estava o ex-senador José Aníbal, presidente do diretório municipal do PSDB, pré-candidatos a vereadores, e seu filho.

Ele chegou ao meio dia e ficou no local por cerca de uma hora, circulando pelos corredores do Mercadão e relembrando entrevistas que já fez com os donos de quiosques.

As conversas com os apoiadores foram breves, e ele aproveitou para fazer compras: comprou carne seca, salsicha e uma água.

Ao final, saiu escoltado por seguranças e assessores, cumprimentou agentes da Guarda Civil Metropolitana (GCM) e não falou com a imprensa.

Em comentários com os apoiadores, chegou a fazer comentários críticos a políticos, brincando:

— Estou virando político, só venho aqui em época de eleição — falou para uma comerciante, em tom bem humorado. Além disso, ele se recusou a pegar uma criança no colo por ser "coisa de político".

Este foi o primeiro ato de pré-campanha de Datena, que foi lançado pré-candidato em 13 de junho pelo PSDB, seu 11° partido, e marca o mais longe que o apresentador já foi em suas empreitadas políticas.

Isso porque o apresentador já ensaiou candidaturas em eleições passadas, a prefeito, vice-prefeito e senador, mas sempre desistiu pouco antes da data limite para oficialização, jamais fazendo agendas públicas.

O PSDB aposta que ele sairá candidato desta vez, e contratou o marqueteiro Felipe Soutello, responsável pela campanha de Bruno Covas em 2020 para a prefeitura de São Paulo e de Simone Tebet em 2022 à presidência da República.

Nesta terça, ele participou de sua primeira sabatina e, nesta quarta, um integrante de sua pré-campanha participou de entrevista na Rádio CBN em parceria com o Globo para falar sobre as propostas para a área de mobilidade.

