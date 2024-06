Motociclista morre após ser atingido por disparo acidental de PM na Cidade de Deus, no RJ

A- A+

Um motociclista morreu após ser atingido por um disparo acidental feito por um policial militar do 18º BPM (Jacarepaguá), na noite desta terça-feira, durante um cerco na Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio. A corporação afirmou que um procedimento interno foi instaurado para apurar as circunstâncias do que aconteceu e informou que os agentes usavam câmeras corporais nos uniformes. O caso é investigado pela 32ª DP (Jacarepaguá).

A vítima, identificada como Luís Fernando do Carmo Fontes, de 27 anos, chegou ser socorrida para o Hospital municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, e transferida para o Hospital municipal Miguel Couto, na Gávea, na Zona Sul. O corpo passará por uma necrópsia no Instituto Médico-Legal (IML).





De acordo com a PM, a equipe do 18º BPM fazia um patrulhamento na Estrada dos Bandeirantes, na altura da localidade Karatê, quando viram um homem transitando com uma moto no sentido Taquara "em atitude suspeita", conforme afirmou a corporação em nota.

Os agentes, então, fizeram um "cerco tático" até o momento em que a moto entrou na Rua Gusmão Lobo, um dos acessos à Cidade de Deus. Ainda de acordo com a PM, foi nesse momento que ocorreu o disparo acidental. A corporação afirmou que o socorro à vítima foi imediato.

A PM destacou que "segue trabalhando em parceria com a Polícia Civil, num trabalho conjunto de apoio às investigações".

