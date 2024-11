A- A+

AMÉRICA DO NORTE Mpox: autoridades de saúde do Canadá confirmam 1º caso de nova forma da doença no país Paciente apresentou sintomas da doença após retornar de viagem e atualmente está em isolamento

Autoridades canadenses confirmaram o primeiro caso no Canadá de uma nova forma de mpox que foi vista pela primeira vez no leste do Congo. O paciente apresentou os primeiros sintomas após retornar de viagem e está sendo tratado em Manitoba, onde mora.

Não foi informado para qual país ele viajou. Segundo a Agência de Saúde Pública do Canadá, o indivíduo está em isolamento e uma investigação, incluindo rastreamento de contatos, está em andamento.

"O risco para a população em geral no Canadá permanece baixo neste momento", diz a Agência de Saúde, em comunicado.

Embora o Clado 2 da mpox esteja circulando no Canadá desde 2022, este é o primeiro caso de Clado 1b confirmado no país.

No inicio do mês, o Reino Unido confirmou um novo caso da nova cepa mais grave da mpox, o Clado 1b, na mesma casa em que outras três pessoas já haviam sido diagnosticadas com a infecção, levando o total de registros para quatro no país.

O surto foi o primeiro com transmissão local causado pela nova variante fora do continente africano, onde a mpox tem se disseminado e provocado elevados números de casos e óbitos, especialmente na República Democrática do Congo (RDC).

Na última semana, os EUA também confirmaram o primeiro caso da nova cepa no país em um paciente que teria viajado para o leste da África.

Em agosto, a Organização Mundial da Saúde (OMS) decretou emergência internacional em saúde pública, o status mais alto de alerta do órgão, devido ao aumento de número de casos dessa nova cepa, em especial no Congo. Na última sexta (22), o Comitê de Emergência da Organização Mundial de Saúde (OMS) deciciu que a doença continua a constituir o nível mais alto de alerta da organização.

Na decisão, o diretor-geral do órgão, Tedros Adhanom Ghebreyesus, destacou o número ainda crescente dos casos de mpox e a contínua disseminação geográfica do vírus. De acordo com a última atualização da OMS, neste ano a República Democrática do Congo (RDC) registrou sozinha mais de 39 mil casos e mil mortes pela doença.

A disseminação ocorre principalmente por transmissão sexual, bem como por contato próximo entre crianças, mulheres grávidas e outros grupos vulneráveis.

Mpox

A mpox é uma doença infecciosa causada por um vírus do gênero Orthopoxvirus que pode ser transmitida de animais para humanos ou entre pessoas contaminadas. A doença era chamada de varíola dos macacos, e o vírus levava o nome de monkeypox. Os termos foram alterados pela OMS em 2022.

A infecção é semelhante à varíola humana, erradicada do mundo em 1980. Ela foi descoberta ainda em 1958, quando o vírus foi isolado pela primeira vez em macacos num laboratório na Dinamarca, por isso o nome antigo.



O primeiro caso em humanos foi registrado na República Democrática do Congo (RDC) em 1970. Desde então, ela é endêmica em alguns países da África Central e Ocidental.

Sintomas mais leves podem incluir febre, calafrios e dores no corpo. Em casos mais sérios, as pessoas podem desenvolver lesões no rosto, mãos, peito e genitais.

