"Sou uma mulher totalmente destruída", diz mulher dopada por marido e estuprada por estranhos

A mulher que foi dopada pelo marido e estuprada por dezenas de homens recrutados online testemunhou a um tribunal da França nesta quarta-feira. Gisèle Pelicot explicou que decidiu expor os crimes a que foi submetida ao público com o objetivo de motivar uma "mudança na sociedade".

— Sou uma mulher totalmente destruída — disse ela, à Corte em Mazan que julga seu marido, Dominique Pelicot, e outros 50 réus. — Não sei como vou me reconstruir, superar tudo isso.

Um silêncio pesado desceu sobre o tribunal, nas últimas semanas, quando os vídeos começaram a ser exibidos em três telas.



Lá estava a vítima no centro de um julgamento de estupro que abalou a França, deitada de lado em uma cama, com os braços inertes à sua frente, a boca aberta.



O som de seu ronco preenchia o tribunal. Ela parecia estar em um sono profundo. Nos vídeos, ela não respondia aos toques dos homens, que interagiam com seu corpo em atos sexuais.

Gisèle lutou muito para que esses vídeos fossem exibidos publicamente no tribunal, pois, segundo ela, eram provas incontestáveis.



Enquanto a maioria das vítimas de estupro tem apenas suas palavras e memórias dos acontecimentos, Gisèle tem uma biblioteca de provas na forma de vídeos e fotografias — tiradas pelo próprio marido.



Exibi-los publicamente era essencial, disse seu advogado, Antoine Camus, ao tribunal, “para olhar o estupro diretamente nos olhos”.

Foi outro momento espantoso em um julgamento que, há mais de um mês, prende a França como se a sacudisse violentamente. O caso levantou questões profundas sobre as relações entre homens e mulheres, a prevalência do estupro e as concepções de consentimento.



Julgamento de mais de 50 homens

Mais de 50 homens estão sendo julgados juntos. Quase todos são acusados de estupro agravado contra Gisèle, uma avó e ex-gerente de uma grande empresa, enquanto ela estava inconsciente.



Seu ex-marido de 50 anos, Dominique Pelicot, confessou ter misturado drogas na comida e bebida dela e convidado outros homens para sua casa, em uma vila no sul da França onde o casal havia se aposentado, para se juntarem a ele no estupro do corpo inerte de Gisèle.

Embora Gisèle, de 71 anos, tivesse o direito de pedir que o julgamento fosse realizado a portas fechadas, decidiu torná-lo público. Ela disse que não fez isso por si mesma, mas para proteger outras mulheres. A vergonha, disse ela, deve mudar de lado — das vítimas para os perpetradores.

Grupo diverso da sociedade francesa

Os acusados formam um grupo variado da sociedade francesa de classe trabalhadora e média: motoristas de caminhão, carpinteiros e trabalhadores de ofício, um enfermeiro, um especialista em TI, um jornalista local. Eles têm idades entre 26 e 74 anos.



Muitos têm filhos e estão em relacionamentos. Ao longo de quatro meses, seus casos serão julgados em grupos de seis ou sete por semana.

Todos, exceto 15, contestaram as acusações. Muitos alegaram que foram enganados por Dominique, que os convidou para o quarto, oferecendo uma brincadeira sexual com sua esposa.



Dizem que foram levados a acreditar que ela dormia — ou fingia dormir — como parte da fantasia sexual do casal. Dominique os manipulou quando estavam vulneráveis, disseram alguns, e os dirigiu nos atos como um diretor de palco. Alegam que seguiram suas ordens cegamente.

Versão dos acusados

Um deles disse esta semana que acredita ter sido drogado também e não tem memória desde o momento em que entrou no quarto até retornar ao carro. Outro disse que estava tão aterrorizado por Dominique, a quem considerava um “predador” e “psicopata”, que interagiu calmamente com o corpo de Gisèle para “não demonstrar fraqueza, para que ele não me atacasse”.

— Eles adotaram uma linha de defesa precisa — disse o advogado Antoine ao tribunal na sexta-feira.

Gisèle afirmou que, embora os homens possam ter sido enganados ao entrar em seu quarto, uma vez lá, ela estava tão inconsciente que era evidente que não poderia ter dado consentimento.

É aqui que os vídeos entram. Dominique filmou a maioria dos encontros, muitas vezes com duas câmeras, e os editou cuidadosamente, dando-lhes títulos.

Mais de 20 mil vídeos

Durante a investigação, a polícia encontrou mais de 20 mil vídeos e fotografias nos dispositivos eletrônicos dele, muitos em uma pasta digital intitulada “Abuso”.

Inicialmente, os juízes do tribunal criminal de Avignon haviam decidido que os vídeos não seriam exibidos devido à sua natureza “indecente e chocante”, mas mudaram de ideia após um intenso debate no tribunal na sexta-feira. Nem todos os vídeos seriam exibidos, anunciou o juiz-chefe Roger Arata — apenas aqueles estritamente necessários para a “manifestação da verdade”.

Uma dúzia de vídeos e cerca de 10 fotos foram exibidos nas três telas do tribunal na tarde de sexta-feira e projetados em uma sala de transbordo para o público, que continua a comparecer diariamente para assistir aos procedimentos e apoiar Gisèle.

Os títulos dos vídeos, carregados de palavras grosseiras e lidos pelo promotor, fizeram muitos presentes se encolherem. O juiz Arata comentou que não tinha “nenhum desejo particular” de continuar a lê-los em voz alta.

Vítima inconsciente

Em muitos vídeos, Gisèle aparece nua, mas em alguns vestia cinta-liga, roupas íntimas e meias brancas. Em um, ela tinha uma venda sobre os olhos. O marido disse à polícia que frequentemente a vestia depois que ela estava inconsciente e, no final da noite, a limpava e a colocava de volta em suas roupas de dormir.

Os acusados foram vistos acariciando suas laterais e partes íntimas com as mãos e bocas. Cinco foram filmados colocando seus pênis em sua boca frouxa. A câmera às vezes dava zoom para close-ups.

Embora Gisèle pudesse ser vista se movendo levemente em alguns momentos, em nenhum deles ela respondia aos toques. Muitas vezes, ela roncava alto.

Os vídeos duraram desconfortavelmente. Um dos réus abaixou a cabeça. Muitos advogados e jornalistas pararam de olhar para as telas.

Thierry Postat, um técnico em refrigeração de 61 anos, disse ao tribunal que participou de swing e troca de casais desde os 30. Ele afirmou que, em pelo menos três outras ocasiões, foi convidado a quartos por maridos para fazer sexo com suas esposas dormindo — e apenas uma delas acordou.

“Confiei em Dominique”, disse Postat, porque, na maioria das vezes entre praticantes de swing, “é o homem quem organiza as coisas”. Mas foi pressionado pelo advogado de Gisèle: “Você realmente achou que participava de uma troca de casais? Você vê um casal ali?”, perguntou Antoine, referindo-se ao vídeo exibido. “Sim”, respondeu Postat. “É assim que me lembro.”

Outro vídeo mostrou Simone Mekenese penetrando Gisèle, enquanto ela dormia de lado. “Você não sabia que ela estava inconsciente?” perguntou Stéphane Babonneau, segundo advogado de Gisèle. “Não”, respondeu Mekenese, de 43 anos, motorista em um canteiro de obras que era vizinho do casal na época. “Achei que ela logo participaria.”

Um argumento ouvido repetidamente no tribunal esta semana foi que, embora não tivessem obtido consentimento direto de Gisèle, os acusados não foram à casa dos Pelicot com a intenção de estuprá-la. No dia anterior, Postat havia dito ao tribunal que poderiam ser considerados estupradores por não terem recebido consentimento, “mas não somos estupradores em nossa alma”.



Em estado de choque

Depois de duas horas assistindo aos vídeos, a sessão foi abruptamente encerrada. As pessoas saíram do tribunal e da sala de transbordo atordoadas.

“Estamos em choque”, disse Anne-Marie Galvan, auxiliar de enfermagem no hospital local. O marido dela, Serge Galvan, estava ao lado, com lágrimas nos olhos. “Quase tenho vergonha de ser homem”, disse ele. “Dava para ver que ela dormia. Era óbvio que estava inconsciente.”

O casal, e o restante do público, aplaudiu calorosamente quando Gisèle passou, acompanhada de seus advogados até a saída do tribunal. Ela parou, olhou para o grupo e colocou a mão no coração. “Estamos aqui por ela. Não podemos abandoná-la. Precisamos dar a ela o máximo de força possível. Isso é importante para as mulheres”, disse Serge. “Isso”, acrescentou ele, lembrando as cenas nas telas, “precisa parar.”

