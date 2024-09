Abusos na infância e traumas: réus adotam defesa controversa em caso de mulher dopada para estupros

A- A+

Na quarta semana do julgamento dos estupros contra uma mulher dopada pelo marido, na França, os magistrados avaliam o perfil de parte dos 51 acusados, incluindo o mais jovem deles, que tinha 22 anos quando foi duas vezes à casa dos Pelicot para estuprar Gisèle. Joan K. perdeu o nascimento da própria filha para cometer o ato contra a francesa, a "convite" do companheiro dela, Dominique.

Ao tribunal, a psicóloga Annabelle Montagne começou a ler nesta terça-feira seus relatos sobre os réus com informações da vida de Joan, que se alistou no Exército aos 18 anos. Para ela, os acusados desenvolveram "um mecanismo de defesa contra o seu ego ferido", o que lhes fez "agir".

A profissional foi questionada pela defesa do principal réu, ex-marido de Gisèle, se tais perfis evidenciavam uma "vida dupla" dos acusados. Por trás, estariam experiências traumáticas do passado. Pelo menos dez réus, incluindo Dominique Pelicot, disseram durante a investigação terem sofrido agressões sexuais na infância ou na juventude.

Especialistas apontam que a estratégia é controversa e que o impacto dos traumas nos atos dos corréus deve ser tratado com cautela.

"Não existe uma relação de causa e efeito. Todas as crianças [vítimas] não acabam sendo vítimas ou agressores, mas isso aumenta a possibilidade de serem" declarou ante o tribunal o psiquiatra Laurent Layet.

Psicólogos ouvidos pela AFP afirmaram que esses antecedentes de abusos podem se acumular ou se associar a circunstâncias difíceis no desenvolvimento, como violência entre pais e transtornos psiquiátricos. Mas se tornar um agressor sexual neste contexto é uma trajetória pouco comum, que depende da construção da personalidade como um todo, ponderaram.

Do ponto de vista sociológico, a tese da reprodução da violência — quando a vítima se transforma em um agressor — não está provada e gera "debate", indicou à AFP a especialista em agressões sexuais Véronique Le Goaziou. "A dificuldade" reside em provar "a existência dessa violência" durante a infância, acrescenta, já que "os agressores podem usar esse argumento como um meio de defesa".

Para a advogada Danielle Gobert, especialista em direito familiar, "essa não é uma circunstância atenuante e não justifica os atos cometidos".

"No entanto, pode ser uma estratégia de defesa: o advogado busca argumentos para atenuar a responsabilidade" explica a advogada.

Psicóloga traça perfis

A advogada de Dominique Pelicot, Béatrice Zavarro, disse durante o julgamento que seu cliente "não se esconde" no histórico de abusos que sofreu. Ele confirmou em testemunho à Corte que dopou e estuprou Gisèle e recrutou desconhecidos para fazer o mesmo durante uma década.

Nesta terça-feira, a psicóloga Annabelle Montagne foi chamada à Corte para falar do perfil de seis dos 51 acusados. Segundo ela, Joan K., um consumidor crônico de álcool e maconha, deprimido, impulsivo e solitário, sempre precisou do apoio das suas namoradas e do Exército para lidar com "ansiedades potencialmente invasivas".

A psicóloga também citou o histórico de outros acusados. Fabien S., de 39 anos, estava em um orfanato desde os 3 anos de idade e sofreu abuso sexual quando criança. Ele ficou sem teto por sete anos e passou 10 anos preso por violência doméstica, tráfico de drogas e sequestro. Esse adepto de práticas sadomasoquistas e resistente à autoridade tem caráter impulsivo e "precisa de imediatismo", disse Annabelle.

Já Husamettin D., de 43 anos, tem uma personalidade que se "orienta em torno de uma ferida narcísica, causada por uma infância marcada pela miséria socioeconômica e pela rejeição do pai", destacou a especialista.

Este réu desenvolveu um "vício" na sexualidade que "há anos é uma parte importante da sua vida" e representa uma forma de "combater um vazio interior e um risco de colapso narcísico", complementou a psicóloga.

Os acusados podem pegar até 20 anos de prisão pelos crimes. A expectativa é que o julgamento se estenda até dezembro.

Veja também

RELAÇÕES INTERNACIONAIS Governo talibã do Afeganistão tenta aproximação com Brics