POLÍCIA Mulher é encontrada morta com sinais de violência em São Caetano, no Agreste Caso aconteceu no Alto da Saudade e foi registrado pela polícia como homicídio consumado

Uma mulher de 24 anos foi encontrada morta dentro de casa, na cidade de São Caetano, no Agreste de Pernambuco, na noite desse domingo (22).

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, ela tinha sinais de violência e estava ensanguentada.

O caso aconteceu no Alto da Saudade e foi registrado pela polícia como homicídio consumado.

Ainda não se sabe a motivação do crime, bem como não há informações, até o momento, sobre a autoria.

"As investigações seguem até o esclarecimento do ocorrido", disse a Polícia Civil, acrescentando que registrou o caso na Delegacia Seccional de Belo Jardim, também no Agreste do Estado.

O corpo da mulher foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru, no Agreste.

