Mulher vive com condição facial rara considerada 'uma em um milhão'

Uma mulher de 22 anos convive com a síndrome óculo-facio-cardio-dental (OFCD), considerada tão rara a ponto de acometer uma pessoa em um milhão. Chelsea Langerud foi diagnosticada aos 9 anos com a condição.

Com apenas seis semanas de vida, devido a uma catarata bilateral (quando ocorre em ambos os olhos), ela precisou passar por um procedimento cirúrgico.



Devido à cirurgia do lado direito não ter tido sucesso, ela perdeu a visão desse olho. Já o esquerdo, que manteve a visão, teve sua lente cristalina removida - então, ela utiliza uma lente de contato especial.

Ao longo da vida de Chelsea ela passou por outras diversas cirurgias, 19 delas nos olhos. Contudo, a condição também afeta sua boca.



Ela enfrentou dificuldades para a retirada dos dentes de leite quando ainda era criança. Por isso, Chelsea precisou passar por extrações no dentista e eventualmente utilizou um aparelho para alinhar sua arcada dentária.

Mesmo com o histórico médico, a americana e sua família só descobriram que os problemas de saúde eram causados pela síndrome em 2011. Atualmente, ela compartilha sua história em redes sociais e na plataforma de vídeos TikTok para conscientizar outras pessoas sobre a existência da OFCD.

"Eu escondi minha história por anos na esperança de me misturar com a multidão enquanto me conformava com normas sociais que me cercavam durante meu crescimento. O que eu não percebi antes mas que percebo agora é que não tenho absolutamente nada para esconder, e eu estou livre para estar em meio a sociedade", escreveu Chelsea em um post nas suas redes sociais.

A causa para a condição é genética e ocorre principalmente em mulheres. Além disso, costuma dar seus primeiros sinais em bebês e crianças, segundo pesquisas voltadas para o tema.

"Minha condição me faz linda, me faz forte e me faz corajosa", afirma a estudante de design gráfico.

