A- A+

"NEURALGIA DO TRIGÊMEO" Jovem com "pior dor do mundo" anuncia nas redes que vai receber alta Recentemente, Carolina Arruda comemorou que as dores diminuíram após ela receber bomba de fármacos

A jovem Carolina Arruda, de 27 anos, compartilhou em suas redes sociais que vai receber alta nos próximos dias. Segundo ela, entre sexta e sábado.



Recentemente, ela também anunciou que a dor diminuiu após ter colocado uma bomba de infusão de fármacos, que libera medicamentos analgésicos diretamente no nervo que causa a dor.

A jovem comentou que a equipe médica retirou dse seu braço o acesso venoso por onde ela recebia os medicamentos. Ela sofre com uma doença chamada neuralgia do trigêmeo, condição rara que provoca a “pior dor do mundo”.

"Agora estou livre. Que maravilhoso que é. Isso porque estão me preparando para a minha alta que vai ser sexta ou sabado. O doutor vai me dar alta porque eu preciso respirar um pouco o ar fora do hospital. Já peguei duas infecções hospitalares e preciso sair do hospital", explicou a mulher.

Veja também

VACINAÇÃO Dengue: Brasil aplicou 2 milhões de total de 4,7 milhões de doses