COMENTÁRIOS Musk diz que a Alemanha tem ''muito foco na culpa do passado'' e intensifica apoio à extrema-direita Comentários foram feitos dias antes das cerimônias oficiais na Polônia comemorando o 80º aniversário da libertação do campo de concentração de Auschwitz

O bilionário Elon Musk disse em um encontro do partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD, na sigla em alemão) neste fim de semana que o país tem "muito foco na culpa do passado", um esforço aparente para apagar a longa sombra dos nazistas que influenciou gerações de alemães a colocar partidos políticos extremistas em quarentena da vida pública.

— É bom ter orgulho da cultura alemã, dos valores alemães, e não perder isso em algum tipo de multiculturalismo que dilui tudo — disse Musk em um pequeno vídeo que foi transmitido para milhares de membros do partido na cidade oriental de Halle. — Não queremos que tudo seja igual em todos os lugares (...). Sabe, queremos ter algo em que você vá a diferentes países e experimente uma cultura diferente e que seja única, especial e boa, e que o governo alemão tome medidas para proteger seus cidadãos e garanta que busque a saúde e o bem-estar do povo alemão.

Os comentários de Musk foram feitos no sábado, dois dias antes das cerimônias oficiais na Polônia comemorando o 80º aniversário da libertação do campo de concentração de Auschwitz, um dos dias mais significativos de memorial no calendário alemão. Seus críticos na Alemanha criticaram duramente suas palavras e seu timing.

"O entusiasmo do sul-africano Elon Musk pelos radicais de direita alemães, pelo orgulho alemão, pelo povo alemão e pelos sinais de mão alemães é notável", escreveu sarcasticamente o jornalista Mathieu von Rohr na Spiegel, uma das revistas mais importantes da Alemanha.

O próprio Musk recentemente gerou polêmica na Alemanha e em outros lugares ao fazer o que foi amplamente interpretado como uma saudação nazista em uma cerimônia de apoiadores após a posse de Trump.

O bilionário, um conselheiro do presidente americano, endossou o partido AfD em uma publicação em sua plataforma de mídia social X no final do ano passado, citando posteriormente sua posição sobre migração, política energética e outras questões. Ele aumentou seu apoio desde então, enquanto tentava retratar o partido e sua liderança como razoáveis.

Ao fazer isso, ele deixou de lado anos de flertes com o nazismo e outras ações de membros do AfD que levaram os principais partidos políticos da Alemanha a se unirem em oposição ao trabalho com a organização.

As agências de inteligência alemãs classificaram formalmente partes do AfD como extremistas. Um líder do partido foi condenado no ano passado por usar linguagem nazista proibida. Membros do partido, incluindo um ex-membro do Parlamento federal, foram implicados em vários complôs para derrubar o governo alemão.

Musk, no entanto, elogiou o AfD repetidamente. Ele recebeu sua candidata a chanceler, Alice Weidel, para uma entrevista amigável neste mês no X. Ele discursou em uma conferência do partido no fim de semana por link de vídeo, dizendo que o partido tinha o apoio da "administração Trump".

Ele continuou invocando a história da Alemanha que remonta ao Império Romano, citando os elogios de Júlio César aos guerreiros germânicos que ele encontrou em batalha. Ele chamou as propostas do AfD de "senso comum" e acusou o atual governo alemão de oprimir a liberdade de expressão e a dissidência.

Ele disse que o mundo precisava de uma governança menos centralizada, incluindo a da União Europeia em Bruxelas, e uma governança mais forte de países individuais.

— O destino do mundo, eu acho, depende dessa eleição na Alemanha — disse Musk. — É extremamente fundamental.

Apesar do endosso de Musk, o AfD não ganhou muito terreno nas pesquisas de opinião antes da eleição parlamentar de 23 de fevereiro. Desde que ele apoiou o partido em uma postagem de dezembro, a porcentagem de eleitores que dizem que votarão no partido aumentou apenas um ponto, para 21%.

Ainda assim, o AfD está atualmente em segundo lugar, atrás do principal partido da oposição, os Democratas Cristãos, mas à frente dos Sociais-Democratas do chanceler Olaf Scholz.

No final de 2023, antes de o partido de extrema direita ser abalado por uma série de escândalos, incluindo as condenações legais de um líder regional por usar frases nazistas proibidas, o partido estava com 23% nas pesquisas.

Todos os outros partidos no Parlamento prometeram não incluir a AfD na formação de um novo governo após a eleição.

Pesquisas recentes mostram que três quartos dos alemães veem as tentativas de Musk de influenciar as eleições alemãs como "inaceitáveis". A mesma pesquisa descobriu que 63% dos entrevistados achavam que Musk não tinha um bom entendimento da política alemã.

