MUNDO Musk faz live com líder de extrema direita alemã e é acusado de interferir na Europa A iniciativa revoltou alguns líderes da União Europeia

Elon Musk, dono do X (antigo Twitter), realizou na quinta-feira, 9, a tão aguardada live com Alice Weidel, líder do partido de extrema direita Alternativa para a Alemanha (AfD), a poucas semanas das eleições alemãs.

A iniciativa revoltou alguns líderes da União Europeia, que acusaram Musk de tentar influenciar a política europeia.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

