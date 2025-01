Elon Musk é o melhor jogador de Diablo 4? Bilionário "bate recorde" e levanta desconfiança

A- A+

CEO de seis mega empresas, Elon Musk recorrentemente aparece nas redes jogando videogames e fazendo lives para seus seguidores. Agora, internautas tentam desvendar o mistério de como Musk encontrou tempo para se tornar o jogador número um de “Diablo IV”, game de 2023 que lançou sua última temporada, chamada “The Pit”, em outubro passado.

Em novembro de 2024, Musk publicou um vídeo em que afirmava ter quebrado um recorde no jogo ao vencer a etapa chamada de “Fosso do Artífice” no maior nível de dificuldade em apenas 1 minuto e 52 segundos. Internautas e jogadores assíduos de Diablo IV levantaram suspeitas de que o bilionário poderia estar usando artifícios “não convencionais” para superar a etapa tão rápido.





De acordo com o site Helltides, este seria o tempo de conclusão mais rápido já registrado dentro da produção da Blizzard. Importante notar que este desafio está no nível 150 do jogo e serve como parâmetro para avaliar a destreza dos jogadores. Nesse sentido, como Musk teria sido o mais rápido a finalizar a etapa, ele poderia ser considerado o melhor jogador do mundo.

Apesar disso, o suposto feito de Elon Musk não foi registrado no site da Helltides, que opera como uma espécie de cronômetro de eventos de Diablo 4. Segundo a Forbes, um erro pode estar por trás da marca: um bug que pode aumentar a saúde do jogador para um milhão ou mais, muito além do que deveria ser.

Segundo a revista americana, antes da correção do bug, havia maneiras de transferir a saúde máxima para dano, e isso resultava na capacidade de matar essencialmente tudo no jogo inteiro com um tiro, incluindo os chefes do nível 150. Foi no período em que o erro ainda não havia sido corrigido que o vídeo de Musk foi ao ar, o que poderia ser uma explicação mais plausível para a performance do bilionário.

Ainda de acordo com a Forbes, Musk certamente não foi o único a se aproveitar do erro para publicar o recorde nas redes sociais. Por isso, a lista da Helltides não foi atualizada com novos tempos, e outro jogador norte-americano chamado Resistance permanece no topo com um tempo de 1:59.

