Recife Alvo prioritário da PCPE, adolescente de 16 anos é apreendido por tráfico de drogas na Mustardinha Suspeito atuava fortemente no tráfico de drogas na localidade e tinha vários "desafetos" devido à disputa pelo território de venda de entorpecentes na área

Um adolescente de 16 anos, considerado alvo prioritário da Polícia Civil de Pernambuco pelo comércio de drogas no bairro Mustardinha, na Zona Oeste do Recife, foi apreendido nessa terça-feira (21).



Segundo a corporação, o suspeito atuava fortemente no tráfico de drogas na localidade e tinha vários "desafetos" devido à disputa pelo território de venda de entorpecentes na área, sendo, inclusive, ameaçado de morte.



Contra ele havia um mandado de busca e apreensão de adolescente infrator, expedido pela Vara Regional da Infância e Juventude, pelo ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.

O mandado foi cumprido após trabalho investigativo da equipe da 2ª Delegacia de Polícia de Repressão ao Narcotráfico (2ª DPRN), sob o comando do delegado Vitor Freitas, em parceria com a Coordenação de Inteligência e Coordenação de Segurança da Funase.



Após a apreensão, o suspeito foi encaminhado para a realização de exame traumatológico e levado para a Unidade de Atendimento Inicial (UNIAI), de acolhimento provisório a adolescentes, onde está à disposição do Juízo da Infância e Juventude.

