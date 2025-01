A- A+

paralisação Com ônibus do Grande Recife paralisados, metrô funciona com estações mais vazias, diz CBTU Garagens das empresas Metropolitana, Borborema, Caxangá (duas), São Judas Tadeu, Pedrosa e Globo (três) estão fechadas desde às 0h

Com ônibus de nove garagens do Grande Recife paralisados na manhã desta quarta-feira (22), o metrô segue funcionando normalmente como opção de transporte público para a população. As estações, no entanto, estão mais vazias, de acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU).



Em contato com a reportagem da Folha de Pernambuco, o chefe de comunicação da companhia, Salvino Gomes, afirmou que o monitoramento das estações está sendo feito em tempo real.



"A gente não tem problema de fluxo. Temos 1.380 câmeras filmando em tempo real a movimentação dos passageiros e, em qualquer fluxo maior, injetamos mais trens", explicou.

Ainda assim, como metade da carga de passageiros do metrô vem dos ônibus e do uso das integrações temporais, as estações estão mais vazias no momento. "Isso também porque janeiro é um mês de férias tanto para escolas quanto para universidades. Então nossa demanda diminui muito", disse.



O metrô funciona normalmente de segunda a sábado, das 5h às 23h. Aos domingos, o sistema fecha para realização de obras de reparo. Ao todo, circulam cerca de 200 mil passageiros pelo meio de transporte por dia.



Paralisação dos ônibus

De acordo com o Sindicato dos Rodoviários, o motivo é o atraso do pagamento quinzenal dos trabalhadores, que deveria ter sido pago na última segunda-feira (20).

Paralisação dos ônibus no Grande Recife, nesta quarta-feira (22), deixa passageiros na mão. - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Com isso, garagens das empresas Metropolitana, Borborema, Caxangá (duas), São Judas Tadeu, Pedrosa e Globo (três) estão fechadas desde às 0h. Segundo o secretário-geral do sindicato, Carlos Medeiros, a ação começou às 0h e só vai acabar quando as permissionárias pagarem os trabalhadores.

"Nós paralisamos e só vamos sair quando pagarem, quando o valor for depositado na conta dos trabalhadores. Eles têm suas responsabilidades para arcar. Pagar contas, fazer feira. Só vamos liberar assim", afirmou.



Ainda segundo o secretário, a categoria chegou a dar mais um dia de prazo para que o pagamento fosse feito. Isso, no entanto, não aconteceu.

"O salário quinzenal deveria ser pago no dia 20. A patronal afirmou que pagaria no dia 21. Concordamos e esperamos, mas eles não pagaram. Os trabalhadores então pediram ao sindicato que fizéssemos essa mobilização e acatamos", explicou.

Sem ônibus para deslocamento, a população passa por grandes transtornos nesta manhã. Por meio de nota, a Urbana-PE garantiu o pagamento até às 12h.



"A Urbana-PE informa ainda que não medirá esforços para normalizar a operação e garantir a oferta de um serviço essencial à sociedade", completou a entidade.

