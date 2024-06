A- A+

caso do brigadeirão Namorado de Suyany diz que ela "aterrorizava" clientes e ameaçava ele de "morte com feitiço" Na declaração Leandro Jean Rodrigues Cantanhede também alegou estar sendo ameaçado pela família da namorada. Em entrevista exclusiva ao Globo, a mãe dela nega

O namorado de Suyany Breschak — apontada pela polícia como mandante e arquiteta do assassinato do empresário Luiz Marcelo Ormond — relatou em depoimento à polícia que começou a notar que o trabalho espiritual dela era fraude porque “ela aterrorizava os clientes” e durante brigas do casal ela dizia que, se ele terminasse o relacionamento, “morreria em razão de seus feitiços”.

Além disso, alegou estar sofrendo ameaças de familiares da namorada. Em entrevista exclusiva com o Globo, a mãe da acusada nega.

Leandro Jean Rodrigues Cantanhede, atual namorado de Suyany, foi ouvido pela segunda vez por agentes da 25ª DP (Engenho Novo) na última quinta-feira, quando afirmou que foi durante a convivência que ele percebeu que o trabalho espiritual realizado por ela era uma fraude.

Segundo a declaração, Suyany aterrorizava os clientes dizendo que coisas ruins poderiam acontecer e a única salvação era os trabalhos espirituais ofertados por ela.

Ainda segundo o depoimento, em algumas brigas do casal, a Suyany teria ameaçado o Leandro dizendo que ele “morreria em razão dos seus feitiços”, principalmente se ele abandonasse a relação dos dois.

Durante uma discussão, ele teria visto a namorada ingerir calmante e passou a ter a impressão de que “ela era uma pessoa desequilibrada”.

No relato, Leandro afirmou ainda que “só não terminou o relacionamento porque tinha apego aos filhos dela”. Segundo foi declarado à polícia, era ele quem cuidava das crianças.

Na mesma declaração à polícia, Leandro enfatizou que, no momento, está reunindo provas de supostas ameaças sofridas e exigências de dinheiro praticadas por Daniele Breschak, irmã de Suyany, e a mãe delas Zoraide.

A família de Suyany

Zoraide Breschak, mãe de Suyany, em entrevista exclusiva ao GLOBO, negou as acusações de Leandro e afirma que ele está mentindo.

— Só falei com ele para pedir o endereço da minha filha. Ele alugou e a colocou em uma casa (quando estava solta) que eu não sei nem o endereço. Ele dominou a vida da minha filha, quando entrou na vida dela, ela estava saindo de um relacionamento difícil com o ex-marido, que judiava dela, e se aproveitou do psicológico abalado dela. Isso tudo que ele está fazendo é uma armação contra ela — afirma Zoraide, afirmando que “só pediu a chave e o endereço da casa”.

Ainda segundo a mãe, o contato com o genro teria sido para pedir ajuda para recuperar o jet ski e outros pertences de Suyany.

— Só procurei porque estamos precisando de ajuda financeira. Minha filha está presa e ainda nem pude ver ela, eu preciso levar roupa e alimentos para Suyany. Minha filha foi muito iludida com ele, eu desde a primeira vez que vi falei na cara do Leandro que ele não prestava e só queria se aproveitar da minha filha — conta a mãe de Suyany.

Segundo Zoraide, a relação com o atual genro não era boa e acredita que tenha sido Leandro quem manipulou a filha. Já que ele era “a única pessoa que sabia dos passos dela”.

— Esse cara é um aproveitador, entrou na vida da minha filha para se aproveitar, ele nem trabalha. Suyany é quem bancava tudo — completa.

