'Nanofat grafting': entenda o procedimento feito por Gabriela Morais, ex-Pugliese

Gabriela Morais, ex-Pugliesi, compartilhou com seus seguidores que realizou o procedimento de "nanofat grafting", ou enxerto de gordura, no rosto. Nele, a face recebe um concentrado de células-tronco extraídas da gordura do paciente, retiradas de outras regiões do corpo, através de uma injeção.

O que o 'nanofat grafting' faz?

De acordo com especialistas em cirurgia plástica, o "nanofat grafting" estimula a produção de colágeno, proteína que contribui para a elasticidade e firmeza da pele do rosto.



Além disso, o concentrado de células de gordura também apresentam células-tronco, que podem ajudar cicatrização de feridas e na regeneração do tecido.

O procedimento é considerado minimamente invasivo, mas precisa ser feito com anestesia local. Por isso, o recomendado é que ele seja realizado por um cirurgião plástico credenciado.

Existem riscos?

A intervenção estética é contraindica para pessoas com infecções ativas na face, doenças autoimunes, problemas de coagulação sanguínea e histórico de câncer.



Além disso, apresenta inchaço, vermelhidão, hematomas e sensibilidade nos locais onde foi aplicada a injeção.

