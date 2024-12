A- A+

CELEBRAÇÃO Natal 2024: Missa do Galo reúne fiéis no Quartel do Derby, no Recife A celebração católica foi presidida pelo arcebispo da arquidiocese de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson, e contou com a presença da Governadora Raquel Lyra

Na noite desta terça-feira (24), véspera de Natal, cerca de duas mil pessoas participaram da tradicional Missa do Galo no Quartel da Polícia Militar de Pernambuco, no Derby, área central do Recife.

Assim como no ano passado, a programação começou mais cedo e teve início às 18h, com uma apresentação da Banda da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) com um repertório de músicas natalinas.

Missa do Galo 2024

Presidida pelo arcebispo da arquidiocese de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson, a celebração religiosa começou por volta 19h.

Em sua segunda participação à frente da celebração, dom Paulo destacou, durante a homilia, a importância de vivenciar o verdadeiro sentido do Natal.

“Como cristãos, ao celebrar o Natal, nós somos convidados a viver a experiência da paz, da empatia, da solidariedade, de cuidados, para que o Natal não seja simplesmente o Natal do comércio, o Natal do Papai Noel. Que seja um Natal verdadeiramente Cristo, de Deus, que se busque, em nós, os valores mais profundos e belos que muitas vezes estão adormecidos. Que o Natal deste ano seja uma experiência grandiosa de encontro com Cristo Jesus, mas também a experiência do Cristo que padece da carne da humanidade”, reforçou o arcebispo.

A governadora Raquel Lyra, católica devota declarada, também esteve presente na celebração. A gestora agradeceu as forças operacionais de segurança pelo serviço e dedicação, e expressou uma mensagem de Natal para os pernambucanos.

“Estamos trabalhando muito para poder fazer o nosso estado crescer sem deixar ninguém para trás e

nesse momento, nessa noite de Natal, é tempo agradecer, celebrar, orar, reunir a nossa família, aqueles que a gente ama para continuar pedindo forças e renovar as nossas esperanças no dia do nascimento de Cristo. Para que continuemos fazendo as coisas do jeito certo e unindo as pessoas pelo amor”, completou Raquel Lyra.

Emocionada, ao final da celebração, a governadora voltou a agradecer aos pernambucanos pela oportunidade de estar à frente do estado, e declarou:

“Essa renovação de fé e esperança, é ela quem me faz seguir em frente. Acordo feliz todos os dias por poder ir trabalhar e fazer a minha parte para fazer do lugar que a gente vive um lugar melhor. Onde as pessoas no seu chão possam ter direto à dignidade, cidadania e a serem tratados e viverem com decência”.

O Coronel Ivanildo Torres, comandante geral da Polícia Militar, ressaltou a importância da tradicional Missa do Galo.

“É um evento que já faz parte do calendário natalino dos pernambucanos há 72 anos. Então, é uma tradição muito forte que a gente tenta manter a cada ano. Neste ano, celebramos os 100 anos do Quartel do Derby e esse é um dos o nossos eventos mais emblemáticos”, destacou o Coronel.

Fiéis

Realizada há 72 anos no local, a missa foi, mais uma vez, marcada por emoção, fé e a união das famílias e amigos que compareceram ao local.

O administrador financeiro Ricardo Arruda, de 51 anos, e as duas filhas Maria Valentina, de 3 anos, e Maria Eugênia, 13 anos, vieram de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, para prestigiar a celebração.

“É a nossa primeira vez aqui. Sempre tivemos o desejo de vir, mas somente neste ano surgiu a oportunidade. A missa, no dia de Natal, é um evento muito importante para nós. É sempre importante estarmos praticando e participando”, afirmou Ricardo.

A aposentada Mauricéa Maria Tenório de Azevedo, de 64 anos, veio de Paulista, também na Região Metropolitana, e chegou cedo com o intuito de garantir um bom lugar para, pela primeira vez, viver a experiência do Natal na Missa do Galo.

“Antes era um pouco mais difícil para nós virmos sozinhas, por conta da segurança, do horário. Mas, agora que está acontecendo mais cedo, está mais seguro e consegui vir. Era um desejo que eu já tinha há muito tempo”, contou a aposentada.

Tradição A primeira missa da Vigília de Natal, como também é chamada a Missa do Galo, celebrada no Quartel do Derby, ocorreu na noite de 24 de dezembro de 1952.

A celebração foi presidida pelo capelão militar da época, dom Ricardo Vilela, bispo emérito da Diocese de Nazaré.

As missas eram celebradas, tradicionalmente, à meia-noite do dia 24 para o dia 25. No entanto, por questão de segurança e para que as famílias pudessem circular pela cidade com mais tranquilidade até o Derby, o horário foi modificado.

