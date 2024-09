A- A+

LITORAL NORTE Corpo encontrado nas proximidades do naufrágio do navio Concórdia era de tripulante desaparecido Identificação da vítima ocorreu no Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife

A Marinha confirmou que o corpo encontrado por uma equipe de mergulho do Corpo de Bombeiros, nessa quinta-feira (19), nas proximidades da área do naufrágio do navio "Concórdia", era do último tripulante desaparecido.

"A Marinha do Brasil se solidariza com os familiares dos cinco tripulantes que vieram a óbito neste acidente", informa nota divulgada pela corporação, na tarde desta sexta-feira (20).

A identificação da vítima ocorreu no Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife, para onde o corpo foi levado logo após ser retirado do mar.

O Concórdia saiu do Recife na tarde do último sábado (14) e deveria chegar ao Arquipélago de Fernando de Noronha na segunda-feira (16).

Segundo a Marinha, o navio transportava material de construção e alimentos. A carga se soltou da embarcação no meio do caminho, antes de o Concórdia começar a afundar a 8,5 milhas náuticas da praia de Ponta de Pedras, em Goiana, no Litoral Norte de Pernambuco.



Na embarcação, estavam nove tripulantes. Apenas quatro deles foram resgatados com vida por um navio rebocador e se encontram em estado de saúde.

Inicialmente, quatro ocupantes foram localizados sem vida, sendo o quinto e último desaparecido lencontrado nessa quinta (19). Os nomes e idades dos tripulantes que morreram após o naufrágio não foram divulgados oficialmente pela Marinha.

"Após cinco dias de intensas buscas empreendidas de forma conjunta entre a MB, a Força Aérea Brasileira, a comunidade marítima local, o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, as Polícias Civil e Militar de Pernambuco, o Instituto Médico Legal, as Marinas “Enseada” e “Barra de Catuama” e as diversas instituições do estado da Paraíba, sob a coordenação do Salvamar Nordeste, a Operação de Busca e Salvamento foi encerrada", disse a Marinha.

Um inquérito administrativo foi instaurado para apurar as causas e circunstâncias do acidente. Concluído o procedimento e cumpridas as formalidades legais, os documentos serão encaminhados ao Tribunal Marítimo.

