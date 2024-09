A- A+

LITORAL NORTE Mergulhadores encontram corpo nas proximidades do naufrágio do navio Concórdia Corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde será identificado

Um corpo foi encontrado, nessa quinta-feira (19), nas proximidades do navio "Concórdia", que naufragou a 8,5 milhas náuticas da praia de Ponta de Pedras, em Goiana, no Litoral Norte de Pernambuco.

Segundo a Marinha do Brasil, uma equipe do Corpo de Bombeiros de Pernambuco realizou um mergulho para explorar as condições do casco da embarcação, que se encontra a, aproximadamente, 24 metros de profundidade.

O objetivo do mergulho, realizado no turno da manhã, era localizar o último tripulante desaparecido e identificar eventuais prejuízos ocasionados ao meio ambiente por causa do acidente.

"Os mergulhadores inspecionaram externamente o casco e internamente os compartimentos, não sendo verificados indícios de poluição hídrica ou tampouco presença do tripulante desaparecido naquele momento", informou, inicialmente, a Marinha.

Entretanto, ao final da tarde, um corpo foi localizado nas proximidades do naufrágio, recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), no Recife, onde será identificado.

A Marinha não confirma se o corpo encontrado é o do tripulante desaparecido, mas destaca que "até que se esgote a possibilidade de encontrá-lo com vida, permanecerá realizando buscas".

Também de acordo com a Marinha, o trabalho na área do naufrágio é realizado em conjunto com a comunidade marítima e diversas instituições dos estados de Pernambuco e Paraíba, sob a coordenação do Salvamar Nordeste, seguindo padrões técnicos de buscas.



Relembre o naufrágio

O navio Concórdia saiu do Recife na tarde do último sábado (14) e deveria chegar ao Arquipélago de Fernando de Noronha na segunda-feira (16).

Na embarcação, estavam nove tripulantes. Quatro deles morreram e outros quatro foram resgatados por um navio rebocador em bom estado de saúde.

Os tripulantes sobreviventes são:

- Edvaldo Baracho da Silva,

- Marcelo Cláudio da Conceição Freitas,

- Mozart Gomes da Fonseca e

- Valcei Gomes da Costa.

Nomes dos quatro mortos e do tripulante desaparecido não foram informados.

O navio transportava material de construção e alimentos. A carga se soltou da embarcação no meio do caminho, antes de o Concórdia começar a afundar.



Um inquérito administrativo foi instaurado pela Marinha para apurar as causas e as circunstâncias do naufrágio.

Auditoria Fiscal do Trabalho investiga acidente

A Auditoria Fiscal do Trabalho emitiu uma ordem de serviço para analisar o acidente de trabalho envolvendo os tripulantes do navio Concórdia.

"O empregador responsável pelos tripulantes será notificado para apresentação de documentos. Esses documentos dizem respeito ao registro dos trabalhadores, bem como às condições de segurança e saúde dos tripulantes", informou o auditor do Trabalho, Igor Guimarães.

Passarão por entrevista os tripulantes sobreviventes e os responsáveis pela empresa proprietária da embarcação.

"Após devida averiguação dos fatos e documentos, poderão ser lavrados autos de infração. Esclareço que todas as empresas que fazem o trajeto Recife - Noronha serão objeto de fiscalizações reiteradas", destacou Igor Guimarães.

