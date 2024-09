Neoenergia promove iniciativa de conscientização sobre o uso consciente de energia elétrica

A- A+

A Neoenergia Pernambuco, com uso da Unidade Móvel Educativa (UME), promove uma série de ações para sensibilizar a população a fazer uso seguro e sustentável de energia elétrica, nesta segunda-feira (30), em Paulista.

Disponível a todo público, a iniciativa traz um caminhão interativo com tecnologia moderna para realização de atividades pedagógicas.

O veículo está localizado em Artur Lundgren I e estacionado na rua Dr. José Mariano, no Clube Municipal de Paratibe, desta segunda-feira (30) até esta sexta-feira (4). Com funcionamento de 8h às 17h, as atividades são gratuitas.

A ação faz parte do projeto Aulas de Energia e dará dicas de consumo de energia de forma interativa e tecnológica. Os visitantes poderão aprender como funcionam as usinas eólicas, solar e hidrelétrica e terão acesso a dicas de eficiência energética, na “Casa Eficiente”.

Os participantes também receberão kits educativos com material informativo direcionado a idade de cada um, para ajudar a fixar o ensinamento passado.

Parte do Programa de Eficiência Energética (PEE) da Neoenergia Pernambuco, as ações são reguladas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Além disso, tem parceria com as prefeituras, escolas e entidades locais, que atuam viabilizando as atividades.

As pessoas que visitarem o veículo da Neoenergia terão a oportunidade de conhecer o caminho que a energia percorre, da geração até a chegada às residências. Informações sobre como otimizar o consumo de energia dentro de casa, de forma lúdica, também serão transmitidas.

A superintendente de Eficiência Energética, Ana Mascarenhas, ressalta que a ação ofertada pelo caminhão da Neoenergia torna os participantes mais suscetíveis às mudanças de hábitos relacionados ao uso da energia elétrica.

“Ao participarem das atividades ofertadas no caminhão, os visitantes tornam-se multiplicadores dos conhecimentos de sustentabilidade e assim transmitem aos seus familiares e amigos, ajudando a promover uma mudança de hábitos relacionados ao uso eficiente e seguro de energia elétrica. Dessa forma, é possível manter a sociedade cada vez mais consciente sobre a sustentabilidade e o meio ambiente de forma atraente”.

Alunos das escolas Aline Rocha, Custódio Pessoa, Amauri Alexandrino, Polivalente e Paroquial irão participar da ação e poderão fazer novas descobertas sobre o mundo da energia.

Mais de 211 mil pessoas já participaram de atividades realizadas na Unidade Móvel da Neoenergia Pernambuco do ano de 2015 até agora. A proposta do espaço móvel é incentivar o uso da energia consciente, através da apresentação dos conceitos de eficiência energética e de preservação ambiental, de uma forma lúdica, interativa, prática e dinâmica, para os visitantes.

A UME é um ambiente equipado com materiais interativos. O veículo dispõe de um avançado mecanismo eletrônico que permite a duplicação do espaço interno, por meio de um assoalho retrátil, transformando o lugar em uma sala de aula climatizada.



