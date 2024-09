A- A+

ENERGIA SOLAR Hospital Evangélico de Pernambuco inaugura usina solar entregue pela Neoenergia instalação visa contribuir com o funcionamento do Hospital, dando oportunidade de investimento em outras áreas da instituição

O Hospital Evangélico de Pernambuco (HEP), no bairro da Torre, na Zona Oeste no Recife, ganhou uma usina solar, instalada pela Neoenergia Pernambuco no telhado da unidade. A usina tem potência de 87 kWp (quilowatt-pico) e uma geração anual estimada em 124.571 kWh/ano, o suficiente para abastecer 86 residências durante 30 dias.

De acordo com a Neoenergia Pernambuco, a iniciativa proporcionará economia de cerca de 46% do consumo anual do hospital, o que significa uma redução aproximada de R$ 65 mil no custo de energia elétrica do HEP por ano.



A ação faz parte do Programa de Eficiência Energética da concessionária, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Além disso, a instalação tem outra finalidade: a de contribuir com o funcionamento do Hospital Evangélico, dando oportunidade de investimento em outras áreas da instituição.



Para a montagem das placas solares, a concessionária investiu mais de R$ 230 mil para a aquisição e instalação da usina.

“Eficiência energética é um dos principais tratamentos que podemos oferecer a instituições como o Hospital Evangélico, agregando sustentabilidade financeira e ambiental. Aqui estamos mostrando que a parceria público privada pode gerar benefícios importantes para a população”, afirmou o diretor de Relações Institucionais e Governamentais da Neoenergia, João Paulo Rodrigues.

Sobre o Hospital Evangélico de Pernambuco

O Hospital Evangélico de Pernambuco é uma entidade filantrópica conveniada ao Sistema Único de Saúde (SUS), que funciona desde 1954.



Atualmente, conta com 140 leitos, distribuídos entre 50 enfermarias e 16 apartamentos. Ao todo, são cinco salas de cirurgias, sete setores médicos, farmácia, ambulatório com oito consultórios, áreas livres e capela em 5.000 M² de área construída.

Outras usinas

A Neoenergia Pernambuco já promoveu a substituição de lâmpadas em centenas de prédios públicos do Estado e construiu usinas em locais como Tribunal Regional Eleitoral da 5ª Região (TRF-5), Associação de Atendimento à Criança Deficiente (AACD), Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP), Hospital da Mulher do Recife (HMR), Hospital Armindo Moura, Hospital Dom Tomás, Fundação Terra.

