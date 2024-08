A- A+

DEVOÇÃO Festa de Nossa Senhora da Cabeça começa nesta segunda-feira (5); veja programação Celebração terá seis dias, na Igreja da Madre de Deus, no centro do Recife

Os cristãos católicos celebram, a partir desta segunda-feira (5), a Festa de Nossa Senhora da Cabeça 2024, que promete reunir fiéis de todas as partes para momentos de fé, na Igreja da Madre de Deus, no bairro do Recife, centro da capital.

Veja o recado do Frei Damião Silva

Serão seis dias de festa, sempre ao meio-dia, com diversos celebrantes convidados. O tema da comemoração deste ano é: “Com Maria, sejamos peregrinos da esperança”.

Folha como convidada especial

A Folha de Pernambuco está entre os convidados especiais da quarta-feira (7). A convocação foi feita em visita do Frei Damião Silva à direção do jornal, no último dia 17 de julho.

Padre Damião Silva convida a direção da Folha de Pernambuco para a Festa de Nossa Senhora da Cabeça 2024 | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Veja como foi a visita do Frei Damião à Folha de Pernambuco

Programação

• Segunda-feira (5)

11h30 - Recitação do Terço de Nossa Senhora da Cabeça;

12h - Santa Missa - Presidida pelo Frei Rinaldo (pároco da Paróquia Nossa Senhora das Candeias - Candeias/Jaboatão);

Convidados - Pastoral do Dizimo, Lojinha, Tenório Incorporações, Pontual, Eco Pre-Moldados, Casa Zero;

Gesto concreto – Óleo.

Famílias Convidadas:

Família Valença;

Família Firmino;

Família Perreli;

Família Cavalcanti do Prado.

• Terça-feira (6)

11h30 - Recitação do Terço de Nossa Senhora da Cabeça;

12h - Santa Missa - Presidida pelo Frei Rosenildo Alexandre - (Paróquia do Santíssimo Coração de Jesus Eucarístico - Matriz do Espinheiro);

Convidados - Pastoral Social / MESC'S / Eventos, Grupo de Evangelização Terço do Poder de Deus, Recanto Prime, Clube dos ouvintes, Rádio Olinda;

Gesto concreto – Óleo.

Famílias Convidadas:

Família Barbosa / Tenório;

Família Esteves;

Família Catanho;

Família Pitanga;

Família Gonçalves Simões;

Dias do Nascimento;

Família Langerin;

Família Araújo, Feitosa, Fernandes e Rocha.

• Quarta-feira (7)

11h30 - Recitação do Terço de Nossa Senhora da Cabeça;

12h - Santa Missa - Presidida pelo Monsenhor Luciano Brito - (Paróquia Nossa Senhora das Graças);

Convidados - Pastoral da Acolhida/ Pascom / Música, Bode do Nô, Recentro, Folha de Pernambuco, Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Pernambuco;

Gesto concreto - Óleo.

Famílias Convidadas:

Família Corrêa de Araújo;

Família Rocha;

Família Alves de Oliveira;

Família Laurindo;

Família Teixeira e Arruda;

Família Gama;

Família Levy de Andrade;

Família Melo Galvão e Mota;

Família Gomes Silva Bastos;

Família Rosa da Silva;

Família Ferreira da Silva;

Família Pinheiro Muniz.

• Quinta-feira (8)

11h30 - Recitação do Terço de Nossa Senhora da Cabeça;

12h - Santa Missa - Presidida pelo Dom Paulo Jackson - (Arcebispo da Arquidiocese de Olinda e Recife);

Convidados - Pastoral da Coleta, empesa, Paço Alfândega, Grande Recife - Consórcio de Transporte Metropolitano, Escola em Tempo Integral do Pilar, Auditores Prefeitura do Recife;

Gesto concreto - Óleo.

Famílias Convidadas:

Família Ageu de Melo Pessoa;

Família Alves Nogueira Dias.

• Sexta-feira (9)

11h30 - Recitação do Terço de Nossa Senhora da Cabeça;

12h – Santa Missa – Presidida pelo Frei José Edilson – OFM – (Convento de Santo Antonio);

Convidados - Pastoral da Liturgia/ Cantinho da Fé/ Funcionários, Pastoral da Criança/ Comunidade do Pilar, Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos, Florance, Cimento Express, Livraria Jaqueira, Movimento Pró-criança, Ambulatório Santa Dulce dos Pobres;

Gesto concreto - Óleo.

Famílias Convidadas:

Família Peixoto;

Família Lima Teixeira;

Família Correa Moraes;

Família Lira e Madruga.

• Sábado (10)

9h30 - Recitação do Terço de Nossa Senhora da Cabeça;

10h - Santa Missa - Presidida pelo Dom Fernando Saburido - (Arcebispo Emérito da Arquidiocese de Olinda e Recife);

*Ao final da Santa Missa, procissão pelas Ruas do Recife Antigo.

Imposição do Santo Medalhão

Um dos momentos mais esperados pelos fiéis é a imposição do Santo Medalhão. A tradição se originou na Espanha, onde, pela intercessão da Virgem da Cabeça, aconteceram dois grandes milagres.

O utensílio é conhecido por proporcionar auxílio físico, emocional e espiritual àqueles que o recebem, fortalecendo a devoção e a fé dos presentes.

A História de Nossa Senhora da Cabeça

A devoção a Nossa Senhora da Cabeça remonta ao século XII, em Andaluzia, Espanha. A Virgem é chamada por esse nome em referência ao Pico da Cabeça, onde apareceu pela primeira vez ao camponês Juan, um homem que havia perdido o braço em batalha.

Durante aquela aparição, Nossa Senhora pediu que ele anunciasse a mensagem de conversão e edificasse uma capela em homenagem a ela. Diante da dúvida de Juan sobre a aceitação da mensagem, Nossa Senhora intercedeu e foi realizado um milagre extraordinário: o braço amputado do jovem voltou a crescer.

A segunda aparição ocorreu em circunstâncias igualmente milagrosas, quando um homem condenado injustamente à forca foi salvo pela intervenção da Virgem, que inspirou o rei a conceder-lhe o perdão no último momento.

Este milagre é simbolizado na imagem de Nossa Senhora da Cabeça segurando uma cabeça, um poderoso símbolo de intercessão e proteção.

Veja também

PETRÓPOLIS (RJ) Ex-diretores de hospital psiquiátrico denunciados por homicídios culposos e maus-tratos de 125 pacientes