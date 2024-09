A- A+

VISITA Novo presidente da Fipe, Boris Berenstein visita a Folha de Pernambuco Durante a visita, Boris e o coordenador de Comunicação da Fipe, Jáder Tachlitsky, falaram sobre as celebrações do Ano Novo Judaico, que será comemorado na próxima quarta (2) e das ações da nova diretoria

O novo presidente da Federação Israelita de Pernambuco (Fipe), Boris Berenstein, e o coordenador de Comunicação da mesma instituição, Jáder Tachlitsky, visitaram a Folha de Pernambuco na tarde desta quinta-feira (26). Os dois foram recebidos pelo presidente do Grupo EQM e fundador do jornal, Eduardo de Queiroz Monteiro.

Também acompanharam a visita o diretor Executivo da Folha de Pernambuco, Paulo Pugliesi; o diretor Operacional, José Américo Góis; a diretora Administrativa, Mariana Costa; a editora-chefe, Leusa Santos; e a editora-adjunta de Política/Economia Pupi Rosenthal.

Durante a visita, Bóris e Jáder falaram sobre as celebrações do Ano Novo Judaico, que será comemorado na próxima quarta (2), das ações da nova diretoria da Fipe e sobre os conflitos na Faixa de Gaza entre Israel e o Hamas – que completa um ano próximo dia 7 de outubro.

Eduardo de Queiroz Monteiro parabenizou Boris pelo retorno à Presidência da Fipe, que já foi comandada por ele em outro momento. Para Monteiro, Berenstein assume o posto de grande responsabilidade e “em um momento muito delicado”. “Boris, é da sua natureza se posicionar”, afirmou o presidente do Grupo EQM. O empresário também presentou as visitas com o livro “Usina Cucaú – Compromisso com o Desenvolvimento Sustentável” e um exemplar da Revista Energia, produzida pela Folha.

Depois da visita, ambos foram recebidos pelas jornalistas Pupi Rosenthal e Patrícia Breda para uma entrevista na Rádio Folha FM 96,7. Bóris lembrou que as comemorações que têm início na próxima quarta-feira, seguem por mais dez dias quando acontece o Dia do Perdão.

“O Ano Novo tem um sentido social, festivo e também religioso e um período de reflexão que as pessoas fazem um balanço de suas vidas, procuram se arrepender dos seus erros e corrigir para melhor suas vidas. Então, é um momento de interação em que as pessoas pedem perdão umas às outras pelos erros cometidos, de coração aberto e, a partir daí, se renovam para trilhar um novo ano, sempre em um sentido propositivo de aperfeiçoamento pessoal e de toda a sociedade”, afirmou Tachlitsky.

Afirmou ainda que, quando chega o Ano Novo, tem-se alguns simbolismos, como por exemplo, comer maçã com mel, desejando um ano novo doce a todas as pessoas, tem uma liturgia na sinagoga, orações que são feitas e também o caráter social e festivo”, detalhou ele.

Boris e Jáder também participaram de uma entrevista na Rádio Folha FM 96,7

“Mas, no meio dessas duas datas, temos também um dia que estamos considerando muito importante para o povo judeu, que é o 7 de outubro, 365 dias do ataque do Hamas”, destacou. “Há quase um ano, também reacendeu o antissemitismo no mundo todo. Também falou sobre os conflitos. “Uma coisa é a causa palestina, que é uma causa justa, é um direito que o povo tem. Outra coisa são grupos como o Hamas e o Hezbollah, que não reconhecem o direito dos israelenses de existir”.

Bóris, que voltou a presidir a Fipe depois de ter estado à frente da Federação de 1996 a 2006, contou quais os planos para sua gestão. “A Federação é uma instituição representativa da comunidade judaica. Temos várias instituições aqui, como o colégio, cemitério e a a sinagoga, a primeira das Américas. Então, temos uma responsabilidade grande de apoiar essas instituições e torna-las acessíveis para as pessoas da comunidade, e a sinagoga cada vez mais acessível à população recifense, nacional e mundial, porque visitada por pessoas dos quatro cantos do mundo”, adiantou Berenstein

