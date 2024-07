A- A+

vida plena Nutrição esportiva pode aumentar desempenho de atletas De acordo com nutricionista, a nutrição esportiva consegue enxergar o que falta na vida do atleta e complementar o treino, ajustando o pré, intra e pós-exercício

Destinada a indivíduos que buscam melhorar o seu rendimento em atividades físicas e modificar a composição corporal, a nutrição esportiva tem ganhado mercado no Brasil.

Esta área, que estuda a conexão entre alimentação e prática de esporte, utiliza os conhecimentos de nutrição, fisiologia e bioquímica na execução de exercícios. O resultado é a melhoria da performance, a recuperação nutricional no pós-exercício e estímulo de hábitos saudáveis.

De acordo com a nutricionista Raquel Campos, a nutrição esportiva consegue enxergar o que falta na vida do atleta e complementar o treino, ajustando o pré, intra e pós-exercício.



“Com isso, nós conseguimos evitar, por exemplo, situações de baixa imunidade após treinos intensos e provas. Além de deixar com disposição e energia para encarar todas as outras atribuições do dia”, afirmou Raquel.

Campos afirma que a nutrição esportiva gera grande impacto na vida de quem busca conciliar uma rotina de alimentação saudável, treinos e todas as outras áreas da vida. “Enxergo a nutrição esportiva como o futuro de uma vida mais longeva e saudável para toda a população”, afirma.

“E, sabendo disso, algumas instituições de ensino têm aproximado os graduandos da área a projetos de extensão universitária, estágios específicos de nutrição esportiva e pesquisas. Isso gera conhecimento para o meio acadêmico e também para a prática clínica e toda a população”, explica a nutricionista.

A Associação Brasileira de Nutrição Esportiva (ABNE), por exemplo, é uma entidade sem fins lucrativos que se dedica a transmitir conhecimento nesta área. Ela organiza congressos, simpósios e cursos, promovendo a atualização e troca de informações entre profissionais e estudantes.

Outro exemplo é o Laboratório de Nutrição e Treinamento Esportivo (LAN), da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional (EEFFTO) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). A consultoria, que iniciou atividades como projeto de extensão de curso, estendeu seu atendimento para discentes, servidores universitários e público externo.

A clínica é formada por alunos, por membros do LAN, dos cursos de Nutrição e de Educação Física, além de profissionais de educação física e nutricionistas, e é indicada para todos os praticantes de exercício físico, com foco em saúde ou em estética, e para atletas amadores ou profissionais.

“Isso faz muita diferença no futuro profissional desses graduandos, pois antecipa a aproximação com a área, que requer especialização. E também beneficia a população local com a iniciativa, promovendo ações que impactam de forma positiva seu cotidiano”, conclui Campos.

