Saúde óssea: uma porção deste alimento por dia evita doenças, entenda

A- A+

Leia também

• Conheça os 10 melhores alimentos para evitar inflamação no corpo

• Meia-entrada: entenda benefício que garante desconto a doadores de sangue e medula óssea

Boa notícia para quem não é fã de laticínios e quer melhorar a saúde óssea. Um estudo publicado recentemente na revista científica Osteoporosis International revela que uma porção diária de ameixas secas ajuda a retardar a perda óssea e diminui o risco de fraturas.

“Este é o primeiro ensaio clínico randomizado que analisa resultados ósseos tridimensionais em relação à estrutura óssea, geometria e resistência estimada”, disse Mary Jane De Souza, distinta professora de cinesiologia e fisiologia na Penn State, nos EUA, em comunicado.

“Em nosso estudo, vimos que o consumo diário de ameixas secas impactou os fatores relacionados ao risco de fraturas. Isso é clinicamente inestimável.”

Os ossos são criados a partir de tecidos dinâmicos que estão sempre se remodelando. Usando células ósseas especializadas, os ossos antigos são constantemente substituídos por mais novos. No entanto, à medida que a pessoa envelhece, esse processo fica mais lento.

Além de idosos, as mulheres muitas vezes experimentam perda de força óssea após a menopausa. Elas também correm maior risco de desenvolver uma condição de perda óssea chamada osteoporose. Esta doença faz com que os ossos se tornem menos densos e a estrutura óssea se altere, tornando-os mais fracos e propensos a lesões.

Isso ocorre devido à queda nos níveis de estrogênio durante a menopausa, um hormônio feminino que também é importante para a saúde óssea. O declínio desse hormônio reprodutivo acelera a perda de densidade óssea.

Atualmente não há cura para a osteoporose, e os medicamentos para controlar a doença muitas vezes não são utilizados. De acordo com o novo estudo, as ameixas secas oferecem uma alternativa acessível para manter uma boa saúde óssea. Repletas de compostos bioativos, como polifenois, essa fruta pode enfraquecer as vias inflamatórias envolvidas na perda óssea.

Estudos anteriores usaram absorciometria de raios X de dupla energia (DXA) para examinar a densidade da massa óssea 2D e diagnosticar a osteoporose. No entanto, os exames DXA têm dificuldade em diferenciar os diferentes tipos de tecido ósseo ou em medir as propriedades estruturais do osso, o que é um fator importante para medir a resistência e a qualidade óssea de uma pessoa.

“Quando olhamos para a densidade mineral óssea, estamos observando a quantidade de osso existente, mas também queremos saber sobre a qualidade do osso. Quando olhamos para uma imagem tridimensional, podemos observar a estrutura óssea, a geometria e a microarquitetura. Ou seja, nos diz o quão bom é o osso”, explica De Souza.

No novo estudo, a equipe criou um ensaio clínico randomizado de 12 meses envolvendo 235 mulheres na pós-menopausa. As participantes foram divididas em três grupos: sem comer ameixas secas, comendo 50 gramas (quatro a seis ameixas secas por dia) ou comendo 100 gramas (10 a 12 ameixas secas diariamente).

A cada seis meses, as voluntárias foram submetidas a uma tomografia computadorizada quantitativa periférica para medir a densidade da massa óssea em 3D, a geometria óssea e a resistência óssea.

Os resultados mostraram que após um ano, as mulheres que não comeram ameixas secas apresentaram menor densidade de massa óssea e resistência óssea na tíbia. Por outro lado, aquelas que comiam ameixas secas todos os dias notaram melhorias na saúde óssea.

Especificamente, as que comeram pelo menos quatro a seis ameixas secas diariamente mantiveram a densidade, a resistência e a estrutura óssea, especialmente no osso cortical.

“São dados bastante interessantes para um estudo de 12 meses”, continua De Souza. “Fomos capazes de manter e preservar o osso no osso cortical da tíbia, que suporta peso, e a manutenção do osso cortical e da resistência óssea é fundamental para evitar fraturas.”

Apesar dos benefícios adicionais para a saúde de comer mais ameixas secas, os pesquisadores recomendam comer quatro a seis por dia, em vez de 10 a 12. Isso por que as pessoas no grupo de 100 gramas tinham maior probabilidade de desistir porque ficavam entediadas de comer tantas ameixas diariamente.

O novo estudo mostra as vantagens das ameixas secas em relação a outros tratamentos para a saúde óssea. Embora todos possam se beneficiar de uma melhor saúde óssea, o alimento seria mais útil para idosos e mulheres na pós-menopausa. Comer ameixas secas também pode reduzir o risco de osteoporose, mas são necessárias mais pesquisas para confirmar todos esses benefícios.

Veja também

Compaz Compaz Dom Helder Câmara recebe Arena do Autismo com atividades e serviços gratuitos